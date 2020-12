Romana Panić ‒ Najveća želja mi je da postanem majka…

Nakon što je sa javnošću podelila svoju priču, Romana Panić na neko vreme povukla se iz javnosti. Sada je u iskrenoj ispovesti otkrila koja je njena najveća želja, ali i ono što je javnost najviše zanimalo ‒ da li je ljubav sa Filipom opstala.

‒ To želim danas, ja sam se zato povukla pre tri godine sa javne scene i ne odustajem. Nisam samotnjak, nisam život dala karijeri. Postoji nada, ona poslednja umire ‒ otkrila je Romana u emisiji „Vikend specijal“ svoju najveću želju, a onda istakla da razmišlja i o usvajanju.

‒ Razmišljala sam o usvajanju, nije lak potez, ali to je velika stvar, da učiniš nešto tako plemenito ‒ istakla je pevačica koja ne skriva da bi baš to mogao da bude njen sledeći korak.

Što se tiče ljubavi sa Filipom, zbog koga je otišla u Australiju, Romana je otkrila da je svemu došao kraj, ljubav nije opstala.

‒ Dva meseca sam bila u ustanovi. Imaš normalne uslove za život, sve je bilo čisto, sve je bilo novo. Bila sam sama u ćeliji, kao u Hagu. Imaš svoj krevet, svoj televizor. Bila je tamo još jedna osoba, sve je rešeno i za mene i za njega. Prvi Beograđanin u mom životu skupo me koštao. Sve je završeno. On ne živi ovde. Neću ponovo ići tamo, moja baza je Beograd. U Australiju nikad ne bih otišla, eventualno na promociju moje knjige na engleskom, ako me tamo puste ‒ istakla je Romana da je ljubavi sa Beograđaninom, koja ju je skupo koštala, došao kraj.