Od kada su domaći mediji preneli vest o Severininoj romansi sa deceniju mlađim vinarem, Tomislavom, Severinina majka uznemirena je i zabrinuta. Naime, napisi o razvodu njene ćerke pogađaju ženu, koja se zaista nada da će se odnosi Igora i Severine što pre popraviti.

Naime, iako se par nije oglasio povodom nagađanja o njihovom razvodu, već nekoliko meseci su razdvojeni zbog čega je Severinina majka posebno zabrinuta.

– Gospođa Ana mnogo voli Igora. On je za nju oličenje dobrote i pravi muškarac, jer je tako mlad prihvatio njenog unuka Aleksandra i uvek bio divan, kako prema Seve, tako i prema njoj – ističe izvor blizak Ani Vučković, za “Scandal!”.

View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina)

– Pozvala je ćerku i kroz suze rekla: Lepa moja, ja ovo više ne mogu da izdržim. Smiri se već jednom – rekla je zabrinuto Ana, a Seve je majci objasnila da u njenom životu ne postoji drugi muškarac i da su je mediji spojili sa prijateljem.

Severinina majka očigledno izuzetno voli i ceni Igora, i čvrsto veruje da će njihov brak opstati. Sa druge strane, neki gestovi porodice Kojić mogli su da govore u prilog tome da su snahi na određeni način okrenuli leđa. Naime, Olivera i Dragan Kojić, kao i njihova ćerka Tamara, Severinu su otpratili sa društvenih mreža.

Ipak, Dragan Kojić se nedavno oglasio povodom napisa o razvodu njegovog sina:

‒ Ako mene pitate, ljubav nikada ne treba da se objašnjava, niti se to može objasniti. Reč nikada ne upotrebljavam kao oružje, ni za odbranu, a ni za napad, pa će tako biti i ovog puta. Sve postoji u mom srcu i tu se samo može osetiti ljubav, a šta će biti, neka bude. Samo neka su živi i zdravi i da im Bog podari svu blagodat i sreću u životu – rekao je on za “Alo” i time jasno stavio do znanja da su neke stvari zaboravljene, a da će o svojoj sreći odlučivati samo Igor i Seve.

– Odrasli su ljudi i valjda znaju, a uvek su i znali, šta im je činiti. S druge strane, sve što rade, sebi rade ‒ rekao je Keba za „Alo“.

O razvodu se Igor i Severina još uvek nisu oglasili, pa ostaje samo nada da će par prevazići distancu sa kojom živi od jula i da će nagađanja javnosti ostati samo ružno sećanje, kada Igor i Seve ponovo budu zajedno.