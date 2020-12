Marijana Tabaković otkriva kako televizijske obaveze uklapa sa porodičnim i na koji način ostvaruje želju iz detinjstva ‒ da postane Robin Hud

Iako je Jutarnji program „Prve“ televizije pre samo dva meseca dobio pojačanje, izgleda da gledaocima nije trebalo mnogo da se priviknu na novine. Marijana Tabaković, koja je u prethodnom periodu uređivala i vodila emisiju “150 minuta”, zahvaljujući šarmu i neposrednosti, a pre svega stavu i znanju, brzo se izborila za svoje mesto. Za sebe kaže da je čovek informative, mada ne beži ni od drugih tema, posebno onih koje stavljaju na test našu humanost i društvenu angažovanost. U šali otkriva da je dobro upoznata i sa sportskim zbivanjima, najviše zahvaljujući suprugu, vatrenom “partizanovcu”. Iako se uz Marijanu budi pola Srbije, ona ne krije da su joj najdraža publika sin Pavle i ćerka Petra. Razgovor smo počeli sumiranjem utisaka iz prethodnih nedelja.

‒ Da mi je neko pre godinu dana rekao da ću biti tu gde jesam, odgovorila bih: “Nema šanse”. Nikada nisam razmišljala u tom pravcu, pa me je poziv malo iznenadio. Istovremeno, doživela sam ga kao veliku čast. Jutarnji program je za većinu kolega kruna posla kojim se bavimo. Odluku, ipak, nisam donela preko noći. Imam dvoje male dece koja su mi na prvom mestu. Trebalo mi je vremena da vidim kako ću uklopiti privatne i porodične obaveze. Svako zna da je novinarstvo posao koji se radi 24 sata. Telefon neprekidno zvoni, aktuelnosti moraju da se prate, a u sve većoj ponudi televizijskih kanala neophodno je reagovati brzo i ponuditi ekskluzivu, ali ne po svaku cenu. Proverena i tačna informacija je iznad svega. Odlična gledanost Jutarnjeg programa rezultat je i divne energije koja postoji u našoj ekipi.

Primećujete li da se povećao broj onih koji znaju vaše ime ili ste još “ona lepa voditeljka sa divnom kosom”?

‒ Mislim da ne prođe dan a da mi neko ne uputi pitanje, čak i na mejl “Jutra”, koju farbu za kosu koristim. (smeh) Nikako da se otrgnem od odrednice “crvenokosa voditeljka”, mada moram da kažem da mi prija.

Vi ste, zapravo, novinarstvom počeli da se bavite na radiju.

‒ Zahvaljujući studentskoj razmeni šest meseci provela sam u Bonu, gde sam na radiju “Deutsche Welle” bila deo redakcije programa na srpskom. Početak je bio u najmanju ruku neprijatan, malo je falilo da odustanem. U to vreme imala sam jak crnogorski naglasak i otvoreno su mi rekli da od mene ‘leba nema. Preplakala sam tu noć, a onda odlučila da im dokažem da greše.

Koliko ima istine u vicevima prema kojima radio-voditelji na posao dolaze maltene u pidžami i neočešljani jer niko ne može da ih vidi?

‒ Mnogo. (smeh) Međutim, ja nisam iz te priče. Ko me zna, reći će vam da sam stalno našminkana. To neme veze sa radom na televiziji, reč je o mom odnosu prema životu. Smatram da svaka žena mora da odvoji za sebe bar 15 minuta dnevno, svejedno je da li će vežbati, šminkati se ili raditi nešto treće.

Gledaju li sin i ćerka mamu dok vodi Jutarnji program?

‒ Naravno. Dvogodišnja Petra, kad me ugleda na ekranu, konstatuje “evo je mama”, a dve godine stariji Pavle obično me sačeka sa komentarom: “Video sam te na televiziji, bila si mnogo lepa.” Inače, na pitanje “gde mama radi”, njegov odgovor je: “U šumi”. Jednom prilikom išao je sa mnom do zgrade Televizije „Prva“ koja se, za one koji ne znaju, nalazi u zelenilu, na putu za aerodrom.

U srećnom ste braku, ali vaš suprug ne pojavljuje se sa vama u javnosti.

‒ Ivan i ja smo deset godina zajedno, od toga sedam u braku. Nije javna ličnost, građevinski je inženjer. Ima puno razumevanja za jednu Vodoliju, večito zaljubljenu u pozitivne misli. Nepopravljivi sam sanjar. S optimizmom gledam na život i duboko verujem da moramo da cenimo ono što imamo. I kad mi je najteže, pomislim da uvek može gore.