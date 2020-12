Manja Grčić, direktorka televizija K1, Kazbuka i Tv Doktor, ujutro će prvi put rečima „Dobro jutro“ pozdraviti gledaoce u emisiji „Uranak“ koju će voditi uz Jovanu Joksimović. Kako je istakla, „Uranak“ koji će ona voditi petkom razlikovaće se od Jovaninog po – senzibilitetu.

– Ono što nam je obema zajedničko je to što smo jake individue, ali gledaoci će osetiti razliku u našim senzibilitetima kada je reč o pristupu temama. Razume se, sve što je važno mora biti zastupljeno u našem jutarnjem programu, ali potrudiću se da vidite mene u svakoj emisiji. Autorski pečat veoma je važan i trudiću se da ga dam – rekla je Manja u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1 pred svoj prvi nastup isped kamere, kao voditeljke „Uranka.“

View this post on Instagram A post shared by K1 (@k1televizija)

Kako je priznala, oseća nalet adrenalina i priličnu tremu.

– Moja trema u vezi je sa svom tom tehnikom koja je tu da mi pomogne i stalno razmišljam o tome da li će zaista i biti tako. To je jedina bojazan koju imam – kazala je Manja Grčić. – Ne postoje teme o kojima ne bih volela da pričam, ali ima onih kojima ne želim da dam prostora, a to je neprihvatanje različitosti, govor mržnje ili bilo koji oblik diskriminacije ili diskreditacije.

Na pitanje Aleksandre i Boška koje su to osobe koje će pitati za utiske nakon prvog pojavljivanja u „Uranku“, kazala je:

– Prvo ću pitati Jovanu i Željka kako je sve izgedalo, a potom i moje roditelje, decu i muža.

Kada je reč o njenoj drugoj i glavnoj ulozi, funkciji direktora tri televizije, Manja ističe da ja uvek svesna da ne zna sve, ali zato se i okuplja pravi tim, jer niko sam nema sve odgovore.

– Imam veliku sreću da radim sa ljudima s kojima istinski volim da radim i kojima je mnogo stalo do naše vizije. Za veoma kratko vreme napravili smo tektonski poremećaj na tržištu i pokazali da „mala kablovska televizija“ može sve kada ima dobru ekipu i fenomenalnu energiju. Svi bi trebalo da budemo ponosni na rejtinge koje smo postigli za tako kratko vreme. Postali smo medijska sila koja pred sobom tek ima velike planove – najavila je Grčićeva koja je istakla i da se sve tri televizije sada mogu gledati potpuno besplatno putem Telebox aplikacije koja je dostupna na Google Play Store-u.

Na pitanje Aleksandre i Boška kako bi javnosti objasnila otkud Željko Joksimović u televizijskom biznisu, Grčićeva je istakla da je on čovek sa vizijom.

– On neverovatno brzo uči i svakoga dana radi na sebi, a s obzirom na to koliko je uspešan i ostvaren, on to zaista ne mora. Međutim, on je vizionar. Znao je da ćemo zajedno napraviti pravu stvar – istakla je Manja.