Da li ste čuli za koncept brendiranih stanova? Ako jeste, onda znate da su prefinjen stil života, vrhunski komfor i besprekorna usluga prave reči koje ga opisuju. Za one koji još nisu upoznati sa time kako izgleda život u jednom od ovakvih stanova, dolazak čuvenog njujorškog hotelskog i rezidencijalnog brenda St. Regis u Beograd idealna je prilika ne samo da vizuelizuju jedinstveni životni stil, već i da ga dožive.

Jer, zašto snove ne pretvoriti u realnost?

Moderna priča o elegantnim brendiranim stanovima počela je da se razvija još pre jednog veka na Menhetnu. Za oko godinu dana, Beograd će se pridružiti ekskluzivnim destinacijama u kojima postoje St. Regis brendirani stanovi. Uviđajući jednu od najvećih prednosti Beograda – njegove reke – St. Regis je odabrao Belgrade Waterfront i obalu Save kao idealno mesto za svoje prve evropske rezidencije.

The Residences at The St. Regis Belgrade imaće čak 220 stanova, smeštenih u Kuli Beograd, najvišoj zgradi u regionu i budućem simbolu prestonice. Stanovi će se nalaziti između 14. i 39. sprata ove monumentalne građevine. Stanovanje u Kuli donosi očaravajuća jutra sa slapovima svetlosti iz uglova koje do sada niste mogli ni da zamislite ili savršene zvezdane večeri tokom kojih ćete se osećati kao da ste na vrhu sveta. Srećom, kao vlasnik jednog od ovih stanova – tamo ćete se i nalaziti.

Brendirani St. Regis stanovi stvoreni su za ljude koji teže savršenstvu u svemu što rade, pa tako i u traženju idealnog doma. Beskompromisna elegancija, sofisticirani dizajn i senzibilitet oličeni su u bezvremenoj tradiciji brenda St. Regis, te ako se prepoznajete među onima koji su spremni da svoj san pretvore u svakodnevicu – ovo je mesto za vas. Ovi ekskluzivni apartmani definišu komforan život širom sveta, a Beograd će biti sledeća metropola koja će ih dočekati.