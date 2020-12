Nataša Ninković sa suprugom Nenadom već 24 godine deli život i ljubav. Njihov brak za nju predstavlja pravo utočište, a sinovi Nataše Ninković su njen najveći poklon. Luka i Matija proslavili su punoletstvo, a njihova odluka da obrazovanje nastave van Srbije glumicu je posebno pogodila.

‒ Dve godine sam se pripremala za to kod psihologa, sada mi je lakše jer Matija pravi godinu dana pauze od života u Americi, pa je ponovo sa nama kod kuće. Kada je prvi put otišao, nisam mnogo ulazila u njegovu sobu jer mi je bilo teško ‒ istakla je glumica u emisiji „Balkanskom ulicom“.

Sinovi Nataše Ninković posebno su vezani za majku, koja je prema svojim blizancima često i previše brižna.

‒ Volim da idem kod psihologa. Inače sam od onih majki koje čim osete da nešto možda nije dobro odmah dižu uzbunu. Da li da idemo zajedno ili pojedinačno, sve odmah stavljam na kant i odmah to raščistim. Nisam ni ja uvek spremna za raščišćavanje, pa malo sačekam, pitam ih jeste li za to ili ne, pa ako nisu, onda odem u njihovo ime i pitam koji bi potez trebalo da napravim. Možda to i nije uvek najbolje rešenje, ali ja to tako volim i smatram da je najbolje da pitam.

Iako su Luka i Mateja odrasli momci, Nataša koristi svaki trenutak da uživa u društvu svojih sinova, koji su zahvaljujući njoj i Nenadu izrasli u sjajne momke.