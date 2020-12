Glumica Ljiljana Blagojević i njen suprug, dramaturg Siniša Kovačević, već neko vreme žive na selu i kako kaže to im mnogo prija.

– Našem ritmu i godinama sada odgovara život na selu. Kad si mlad onda treba da živiš u gradu, u gužvi, a mi smo želeli da budemo u kontaktu sa prirodom. Imamo svoje dvorište, blizu nam je Dunav, unaokolo su brojni vinogradi i vinarije, a uvek ima i vetra koji ja mnogo volim – istakla je Ljiljana Blagojević u emisiji „Kec na jedanaest“ na K1 televiziji i dodala:

– Da nismo tamo ovih poslednjih nekoliko meseci, ne znam kako bih to podnela, jer ja ne podnosim pasivnost i nametnuto ograničenje slobode. Smatram da je čovekova autonomija njegovo biće. Volim da se šalim da mi zapravo imamo vikendicu u gradu, jer u Beograd dolazimo samo kada imamo nekog posla.

Na pitanje Aleksandre i Boška kako su ljudi u komšiluku reagovali na dolazak tako poznate glumice i dramskog pisca u njihovo mesto, Ljiljana je kazala:

– Ljudi na vas reaguju onako kako se vi ponašate. Ja tamo imam divne prijateljice, to je divan svet. One svašta znaju i često mi pomažu oko nekih stvari kojima ja baš i nisam vična. Na primer, sjajno kuvaju. Imam utisak kao da smo u nekom lepom i uređenom austrijskom ili švajcarskom selu. Ljudi šetaju i voze bicikle. Znate, tamo žive dobri ljudi koji poštuju starost. Na primer, imamo pekara koji svakog dana na biciklu nosi hleb starijima u selu. Takva empatija u gradu više ne postoji – rekla je poznata glumica. Ljiljana u životu van gradske gužve uživa sa svojim suprugom, kojeg je nedavno nazvala renesansnim intelektualcem.

– To je zaista tako, on je čovek koji se danas retko sreće. U današnje vreme sve je brzo, pa je brzo i učenje, te mislimo da mnogo znamo, a u stvari je to privid. Čini mi se da je zapravo danas sve samo privid – naglasila je glumica Ljiljana Blagojević.