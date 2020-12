Ksenija Knežević članica popularne grupe “Hurricane”, gen za muziku nasledila je od svog oca, pevača Nenada Kneževića Kneza, kao i pokojnog dede. Ksenija je otkrila koliko joj je u karijeri pomoglo to što joj je otac pevač i poznata ličnost.

– Kada sam počela da se bavim pevanjem, on više nije bio toliko popularan. I moj deda i pradeda su se bavili muzikom, pa kad sam već nasledila talenat, zašto i ja ne bih pevala – rekla je za iskreno Ksenija za “Hit Informer”. Pevačica se dotakla i veoma bolne teme – razvoda roditelja. Iako se sve to događalo dok je on bila tinejdžerka, veoma zrelo i racionalno je pristupila svemu.

– Ja sam tada bila u srednjoj školi, pa sam vrlo racionalno razmišljala o svemu tome. Shvatila sam da ne mogu da utičem ni na čija osećanja i odluke. Najbitnije je da tvoji roditelji budu srećni, pa ćeš i ti biti. Njihove partnere ćeš vremenom prihvatiti. Što pre prihvatiš celu situaciju, biće ti lakše – iskreno je po prvi put za medije rekla Ksenija, koja u ljubav i te kako veruje. U srećnoj je vezi godinama, a mašta i kako će se jednog dana udati.

– Dečka sa kojim se zabavljam poznajem ceo život. Prvo smo se družili, pa se onda rodila ljubav među nama. Pet godina smo zajedno i mislim da će on biti taj za koga ću se udati. Ne planiram u skorije vreme brak ni decu, zato što smo mladi. Oboje smo fokusirani na karijeru, ali kada dođe vreme za to, udaću se, neću bežati od toga – zaključila je popularna pevačica.