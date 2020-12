Majka Boža Vreća saznala je da boluje od opake bolesti. Svestan da je sada majci, koja mu je sve u životu, najveća podrška i vetar u leđa, Božo je odlučio da svim snagama, zajedno, krenu u napad protiv karcinoma.

– Majčica je tu i njena malena ruka u mojoj ruci, obukla je moju divnu crvenu haljinu sa koncerta i ceo dan sam je mazio, tepao joj i iskazivao najdivnije reči. Ja sam njena snaga, ona je moja i ta neraskidiva nit ljubavi je naša najjača iskra hrabrosti koju možemo imati… Saznali smo skoro da ima rak i sada se borimo, skupa i neustrašivo kao i do sada sa svime i znam da ćemo i tog “zlikovca” pobediti. Naša ljubav će ga oterati što dalje, život takav kakav jeste donosi i teške i radosne trenutke i dok je ljubavi biće još i života i radosti. Hoću da samo verujem u to,

da će biti dobro i još dugo godina me činiti sretnim. Srno moja nisi sama, uvek sam tu, tvoje šareno lane (kako ti znaš reći zbog mojih tetovaža) je tu uz tebe da te zaštiti – emotivno je napisao Božo na svom “Instagram” profilu i rasplakao fanove širom regiona.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Vreco Bozo (@bozovreco)

Bez obzira gde se nalazi, majka Boža Vreća uvek je uz svog sina. U skoro svakom intervjuu Božo o majci je pričao sa mnogo ljubavi, poštovanja i divljenja.

– Šta god da mi se dogodi u životu, muzika i publika me spasavaju. To je moja inspiracija i moja snaga. Majka je uvek uz mene, šta god da se događa. I lepo i ružno, ona će uvek biti za mene glavna muza i potpora. Gledajući sve to, nemam vremena za tugu. O tuzi pevam, ali nemam se vremena baviti njome. Kanališem sreću i gledam da sreća bude moj neki podsticaj i nešto čime zračim. Samo pevam o tuzi, ali je ne proživljavam i ne padam u depresiju. Naprosto nisam takva osoba, hrabro koračam napred i govorim o pozitivnim stvarima – rekao je Božo.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Vreco Bozo (@bozovreco)