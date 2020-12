Bane Opačić napisao je nebrojeno hitova mnogim poznatim pevačima, a njegovi stihovi kroz vreme odzvanjaju kao himne. Velikog prijatelja, pevača Darka Radovanovića, izgubio je u samo jednom trenu, a od te tragedije nikada se u potpunosti nije oporavio.

– Neko je veče nekog juna neke godine. Telefon zvoni u 8.05 sati. Ostavljam da odzvoni jer čujemo se svaki dan, nazvaću te za 15 minuta samo da nešto završim. Zovem ali se ne javljaš. Više nikada nisi. Nisam dugo izbrisao tvoj broj iz svog telefona jer to mi je izgledalo kao da treba da te pustim da odeš a nisam bio spreman. Na kraju te nisam nikada ni pustio, samo sam nastavio dalje bez jednog dela sebe i to je to – napisao je pre nekoliko godina Bane na svom “Instagram” profilu.

Bane Opačić nije ni slutio da će mu baš taj tragičan događaj otvoriti put ka najvećoj životnoj ljubavi – njegovoj Nini. Njihova ljubavna priča je počela sasvim slučajno i nenadano.

Naime, Banetu je na jednom nastupu veliku pažnju privukla lepa devojka o kojoj je svakodnevno razmišljao, te joj je posvetio pesmu i nazvao je “Nina”.

– Ime sam joj izmislio i zapisao ga u pesmu, presadio joj svoj karakter, stvari koje kod sebe volim i obrisao gomilu mana koje imam. Oči i pogled sam joj pozajmio da je lakše prepoznam, a telo joj bezobrazno zamislio savršeno. Sve sam to napravio i samo čekao da je zaslužim… I nije mi došla takva – došla je puno bolja – istakao je jednom prilikom Bane na svom Fejsbuk profilu. Nekoliko godina kasnije razmenili su poglede u Budvi, ali ne i reči. Ipak, nešto kasnije njih dvoje su se usled tragičnih okolnosti i upoznali.

– Godinama sam od prijatelja Darka Radovanovića, koji, nažalost, više nije sa nama, slušala “Bane je isto to rekao”. Kada nas je Darko napustio, htela sam da upoznam čoveka o kome sam toliko znala, da zajedno oživimo uspomenu na Darka. Kada smo se prvi put sreli, zagrlili smo se kao stari prijatelji. I to je bio On. Ja ga nikad nisam upoznala. Ja sam ga prepoznala – izjavila je Marina Pekić, s kojom se na večnu ljubav Bane zakleo 2013, prenosi “Kurir”, a tu romansu od tada ne prestaju da promovišu kao pravu ljubav.

