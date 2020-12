Nakon što joj je suprug Dušan Jovančević odveo decu, pevačica Tanja Savić posegla je za svim mogućim sredstvima kako bi decu vratila u svoj zagralj. Posle nekoliko meseci mukotrpne borbe i ogromne podrške na koju je Tanja naišla, što od kolega što od njenih obožavalaca čini se da se ovoj sagi konačno nazire kraj.

Naime, domaćim medijima počela je da kruži informacija da se pevačica uprkos svemu pomirla sa svojim suprugom. Tanja Savić svojom poslednjom izjavom samo je podgrejala pomenute sumnje.

– Jedva čekam da prođe 2020. godine jer je bila katastrofalna. Ne planiram nikakav doček, ni jelku neću oktiti – Istakla je Tanja za Informer pa dodala:

– Za doček nove godine ću se verovatno čuti sa Dušanom i decom i leći da spavam.

Nakon ove izjave koju je pevačica dala domaćim medijima, oglasio se i njen suprug Dušan Jovančević. On tvrdi da je njihova ljubav bila jača od svega i otkriva kada će porodica ponovo biti na okupu.

– Pomirli smo se zbog ljubavi i naše dece. Idalje smo zaljubljeni jedno u drugo kao i uvek! Ljubav između nas nikada nije prestala! Nemam objašnjenje za naše pomirenje jer nisam nešto upućen šta se tamo priča o nama zato što to ne pratim i nikada me nije zanimalo, iskreno. Čujemo se svaki dan po dva puta. Svaka naša druga reč je ‘Volim te’ i ‘nedostaješ mi ludo, beskrajno’. Ja joj to govorim, a i ona meni – Rekao je Dušan, te je otkrio kada će majka ponovo videti svoju decu:

– Tanja planira da se vrati kada se situacija oko kovida malo smiri – zaključio je Dušan za Objektiv.rs

Jedna od najpotresnijih priča na domaćoj sceni polako ali sigurno približava se kraju. Ako je verovati domaćim medijima, porodica će vrlo brzo ponovo biti na okupu, srećna, a Tanji Savić ispuneće se višemesečna želja – ponovo će zagriliti svoje anđele.