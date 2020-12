Milica Milša i Žarko Jokanović borili su se s koronavirusom, a glumica je priznala da, iako je negativna na testu, ne oseća se sasvim dobro. Ona tvrdi da je oporavak od koronavirusa mnogo drugačiji nego oporavak od gripa.

– Osećam se bolje samim tim što više nemam koronu. Ali, oporavak nije isti kao kada imate grip. Kada ozdravite, vi ste posle nekoliko dana oni stari. Kod korone nije takav slučaj. Treba vam mnogo više vremena da povratite snagu. Iako ja nisam imala malaksalost i otežano hodanje, kao što ima Žarko, primećujem da nisam ona stara. Razbolela sam se 24. oktobra, 15 dana sam imala virus i sve ovo ostalo vreme je oporavak – ispričala je glumica i otkrila da ni ona ni suprug nisu paničili kada su saznali da su se zarazili koronom.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Milica Milša (@milicamilsaisakovic)



– Nije bilo prijatno. Osećate neizvesnost. Ako vam je danas dobro, ne znači da će biti i sutra. Nismo paničili ni Žarko ni ja. Išli smo dan po dan. Bilo nam je drago kada taj dan prođe dobro i da nije došlo do pogoršanja. – rekla je glumica za “Blic”.

Milica je uspela da dane izolacije pregura u svom domu, dok je Žarko zbog visoke temperature morao da bude hospitalizovan.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Milica Milša (@milicamilsaisakovic)

– Bila sam zabrinuta. Žarko je moj univerzum. Meni je bilo strašno kada je on otišao u bolnicu, ma koliko god sam znala da je to najbolje za njega. Da je to prava stvar i da će moći da se leči, izleči. Svejedno, ja sam imala nemir. Baš mi je bilo teško svih tih 15 dana njegovog boravka u bolnici, ali je to bio spas za njega. S jedne strane sam bila srećna što je u bolnici, što ga lekari spasavaju, i gde je na pravom mestu sa pravom terapijom, utoliko mi je nedostajao u stanu. Bila sam nemoćna. Nisam mogla da ga vidim… Zaista, jedan težak period. Žarkov oporavak je mnogo teži nego moj. Korona je bukvalno ruski rulet. Šta izvučete. Nažalost, kod korone nema nikakvog pravila. Pravilo je da se čuvamo, nosimo maske. Dva dana pre nego što dobijemo koronu, čovek je zarazan i širi je, a to ne zna – izjavila je glumica.