Ognjen Amidžić – bolest i briga o životu

Pandemija koronavirusa promenila je svakodnevicu ljudima na celoj planeti. Socijalni kontakti svedeni su na minimum, a briga za zdravlje je veća nego ikada. Voditelj Ognjen Amidžić smatra da ćemo, nažalost, morati da naučimo da se suočavamo s ovakim stvarima u budućnosti.

– Moramo da razmišljamo o budućnosti, nema nam druge, nema svrhe ako tako ne razmišljamo. Razmišljam o neminovnostima koje će nam se dešavati. Da li nam je planeta postala premala, da li možda ne umemo da se prema njoj ponašamo kako treba… Ne znam, po mom skromnom mišljenju, svi ćemo izgleda morati da se suočavamo sa ovakvim nesrećama i u budućnosti. – rekao je voditelj za ” Informer” i otkrio kako svom sedmogodišnjem sinu objašnjava novu realnost.

– Nema igranja, rođendana, žurki… Jednostavno nema, za sada. I to nam je, nažalost, donela korona. Sve će to decu udaljiti… Udaljiće se klinci jedni od drugih i to mi je najžalije – rekao je Ognjen i priznao da se boji.

– Plašim se, ako tako može da se kaže, u granicama normale. Nisam histerično uplašen, učim da živim kako moram i da u život implementiram koronu kao nešto što je deo sveta oko nas. Pazim se, štitim se koliko god da je to moguće. Ako to ne naučimo, džaba sve ostalo – kaže Ognjen i ističe šta je ono čega se zaista boji. – Pa bolest, naravno. Zemljotresi, rat, ne daj Bože, neka tako velika tragedija. Šta drugo?

Ognjen vodi računa o ishrani, a počeo je i da trenira kod kuće.

– Trudim se da se zdravo hranim. To mi je najvažnije. Nisam neko vreme vežbao zbog korone, ali počeo sam sada u kući da vežbam. Šetnja mi najviše nedostaje.