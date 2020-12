Ivana Korab važi za jednu od ličnosti koja detalje iz svog privatnog života drži za sebe, međutim sada je morala da se oglasi i prekine nagađanja!

Ivana Korab svoju manekensku i glumačku karijeru u Americi uspešno je gradila punih 17 godina. Vedra, pozitivna i uvek nasmejana Ivana je na svom Instagramu stekla pravu armiju fanova koji sa oduševljenjem prate svaku njenu objavu.

Ivana Korab odlučna u nameri da zaustavi nagađanja!

Iako je poznata kao neko ko detalje iz svog privatnog života čuva pod velom misterije, ovog puta odlučila je da vesti podeli sa svojim obožavaocima. Ivana je pored fotografije poslala i jaku poruku svima koji je vole ali i onima koji su svojim komentarima pokušavali da naruše mir koji je manekenka godinama gradila.

– I evo prve slike na mom Instagramu mene sa stomakom… Do sada sam čuvala to za sebe i moj najuži krug ljudi jer sam imala dobar razlog za to, što ću jednom prilikom da objasnim kada dođe vreme za to… A za ovo vreme sam čula razne priče o sebi na temu moje trudnoće i mog partnera. Na veliku žalost svih dušebrižnika koji su svašta pljuvali moj dragi jeste oženjen, ali sa mnom! I to već pune dve godine…

Tako da još jednom u životu sam pustila da pričaju ko šta hoće, što više govori o njima nego o meni, i onda vremenom samo istina pobije sve ljubomorne duše… Želim svima koji me iskreno vole da pošaljem puno ljubavi i znam da razumeju što sam malo nestala i što sam imala potrebu da ovo zadržim za sebe – napisala je Ivana vidno revoltirana ponašanjem pojedinaca.

Da li će Ivana odlučiti da otkrije šta se stvarno dešavalo, te zbog čega je prelepu vest čuvala za sebe toliko dugo ostaje nam da vidimo.