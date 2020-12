Marija Šerifović usled trenutne situacije sa korona virusom ima pregršt slobodnog vremena, a sada je otkrila i kako koristi pauzu u poslu!

Poznata pevačica raskošnog glasa sa gledaocima K1 televizije jutros je podelila da, otkako se epidemija ponovo zahuktala, ima mnogo slobodnog vremena koje uglavnom provodi gledajući serije i čitajući knjige.

– Dobro je da ovo nije jutarnji program, jer u poslednje vreme teško ustajem rano. Čitam i gledam serije dok ne svane! Evo baš sada pijem čaj i na pauzu sam stavila „How to get away with murder“, i nemojte da se zabrinete, ne planiram ništa slično – rekla je duhovita i uvek nasmejana Marija u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1 u koju se uključila iz svoje dnevne sobe. – Kod kuće sam i ništa ne radim, krećem se samo kada moram i to uglavnom samo da prošetam psa. Čuvam sebe i druge, a kad god mogu skoknem do Los Anđelesa ili Njujorka.

Bošku i Aleksandri otkrila je da je i svojoj majci „zapretila“ da mora da poštuje mere.

– Verici sam rekla da ću je zapaliti ako izađe iz kuće. Ima dvorište i veliku, lepu kuću, pa može uvek da nađe zanimaciju, nema potrebe da izlazi. I srećom poslušna je, baš kao i tata, tako da su svi dobro i zdravo.

Osvrnula se u razgovoru i na svoje veoma popularne video objave koje već neko vreme objavljuje na društvenim mrežama i na svom „Jutjub“ kanalu.

– Muzika će zauvek biti moja prva i jedina ljubav, a ovo što snimam je samo trošenje ovog slobodnog, sumanutog vremena i način da komuniciram sa ljudima i sa njima podelim ono o čemu razmišljam i šta mi se događa – rekla je Marija. – Ljudima se to mnogo dopalo, i šta da vam kažem, čega god se dohvatim u zlato pretvaram!

Marija Šerifović oduvek je bila prepoznatljiva po svom britkom jeziku!

Na komentar voditelja da je uvek bez „dlake na jeziku“, Marija je rekla da smatra da je život suviše kratak da se ne bi bilo u skladu sa sobom, uvek.

– Živim kako želim i govorim ono što mislim. Ponašam se u skladu sa svojim pravilima i zadovoljna sam svojim životom. Suviše je kratak život da ne bih bila ono što sam – istakla je pevačica.

Marija će u petak održati humanitarni onlajn koncert na platformi Youbox i pozvala je sve koji žele da uživaju u njenoj muzici da dok slušaju pesme koje vole – šalju sms poruke sa tekstom 845 na 3030 kako bi se prikupio novac za lečenje male Minje Matić.

– To je najmanje što mogu da uradim, da obećam da ću pevati satima sve dok ne prikupimo ako ne sav novac, onda bar najveći deo novca koji je potreban Minji. Smatram da svako ima, može i mora da se odrekne nekog luksuza, kao što je na primer paklica cigareta, i da pomogne onima kojima je to potrebno. I da to ne radimo samo kada gori i kada je frka, već uvek.

– Minja je moja Kragujevčanka i ljudi iz mog grada su me kontaktirali za pomoć. Ogroman broj mojih kolega se javio i izrazio želju da se priključi i hvala im na tome. Pozvaćemo i velike kompanije da se priključe. Nadam se da će me ljudi razumeti na pravi način kada kažem: koliko budete slali poruka – toliko ćete muzike slušati. Mi smo se odrekli svog honorara kako bismo pomogli – rekla je Marija Šerifović.