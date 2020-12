Lepa Brena u mladosti izgledala je poptuno drugačije nego danas, a najnovije fotografije koje kruže Instagramom upravo to i dokazuju.

Lepa Brena tokom svoje bogate i izuzetno uspešne karijere izgradila je imidž jedne od najatraktivnijih estradnih zvezda. Jedna od najpopularnijih pevačica na ovim prostorima oduvek je obraćala pažnju na svaki detalj, te se trudila da sve bude u savršenom redu. Pevačica važi za lepu ženu, koja je s godinama pregršt vremena potrošila održavajući svoj prepoznatljiv izgled.

Brenino putovanje do zvezdanih visina do tančina je bilo ispraćeno od strane domaćih medija, a njeno odrastanje i sazrevanje javnost je ispratila pred kamerama. Brojne fotografije iz njene mladosti isplivale su u javnost, ali do sada se nikada nije pojavila fotka iz njenih tinejdžerskih dana.

Međutim, nedavno je na društvenoj mreži Instagram isplivala do sada neobjavljena fotografija Lepe Brene u mladosti, tačnije iz njenih tinejdžerskih dana. Iako je pevačica potpuno promenila frizuru, te je primetno da je u pitanju zaista mlada osoba, svoj prepoznatljiv osmeh ali i krupne tamne oči, te prodoran pogled oduvek su je krasili.

Lepa Brena u mladosti verujemo nije ni slutila da će nekoliko decenija kasnije biti jenda od najpopularnijih, te najuticajnijih ličnosti na ovim prostorima.