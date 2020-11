Maja Odžaklijevska (66) već duže vreme ne nastupa, već uživa u penzionerskim danima. Odluku da se manje druži sa publikom nije donela zbog pandemije virusa korona, već mnogo ranije. Žena čija je muzika postala evergrin ponekad ode na neko televizijsko gostovanje ili se pojavi u javnosti kad treba da primi nagradu. Onda se brzo vrati kući gde je posvećena odgajanju desetogodišnjeg unuka Luke, kome je u petoj godini života dijagnostikovan autizam.

– Najviše vremena sam sa Lukom, i što se tiče neke rutine koja se odnosi na njega, ti dani se ne menjaju mnogo, ali je svaki različit jer zavisi od njegovog raspoloženja. Ako je snužden, onda idemo u park. To je prostor u kome se on oporavlja. Uglavnom se ne igra s drugom decom, pa ga vodim da se vere po drveću. Dosta je spretan i voli adrenalin. Ne smetaju mu ostala deca jer igra svoju igru. Njegov fokus je kratkotrajan. Kad god mu se obraćam, ja to radim smireno, kad poludim, on počne da plače – iskreno pre nekoliko godina ispričala Maja za magazin “Gloria”.

A sada se desilo i ono čega se njena publika pribojavala. Pevačica je gostovala je u emisiji “Luda noć”, a nakon što je otpevala pesmu saopštila je da je upravo taj nastup njen opraštaj od scene.

– Ovog puta ste me podsetili da ja vas podsetim da bi ovo zaista trebalo da bude jedan lep oproštaj. Tako da bih molila da ne nastupam. Jeste, znam da to volite, ali ja sam malo umorna od svega. Opraštam vam što ste me pozvali, u svakom slučaju, hvala i naravno, neka ovo bude lep oproštaj – rekla je pevačica i potpuno rastužila sve u studiju.