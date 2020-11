Sara Jovanović iskreno o ljubavi, poslu, ličnim stavovima…

Intervju sa pop zvezdom Sarom Jovanović radili smo samo šest sati pre no što je napunila 27 godina. Šalila se da ćemo, ako se bude raspričala, rođendan dočekati zajedno. Sticajem okolnosti, u tom trenutku imala je manje slavljeničkih obaveza nego prethodnih godina, jer ovog puta nije pravila veliku žurku, već večeru za uži krug prijatelja. Naravno, razlog je epidemija korone.

Malopre ste se šalili da nemate utisak da slavite 27. rođendan.

‒ Ne kažem da je to mnogo, niti mislim da ću godine osećati kao teret i kad ih bude duplo više, ali mi se sada prvi put dešava da kada izgovorim broj, imam utisak da zvuči ozbiljno. Kada sam napunila 25, počela sam da se pitam da li sam dovoljno uradila. U privatnom životu ne volim da sebe opterećujem vremenskim odrednicama tipa “sad je pravi trenutak za ovo ili ono”, ali kada je o karijeri reč, postoji nedoumica da li sam mogla da postignem više. Budući da sam vrlo samokritična, takva pitanja sebi postavljam i kad nisu neki važni datumi.

Šta je najdragocenije što sada znate o životu, a niste znali u jesen 2012, kad je počeo “Prvi glas Srbije”?

‒ Na Balkanu su ljudi iz ovog posla uglavnom prepušteni sebi, čime se svakodnevno testira njihova snalažljivost. Posao mi je pomogao da brže sazrim, da se pre suočim sa svojim manama… Na početku sam bila jako nestrpljiva, kritike sam uglavnom pogrešno tumačila, doživljavala sam ih ličnije i dramatičnije nego što je trebalo.

Ove godine ste, u odnosu na prethodnih nekoliko, napravili mali iskorak od sopstvenih pravila, pa smo povremeno viđali fotografije na kojima ste sa dečkom Milkom.

‒ Uglavnom je bilo reč o kampanjama, jer sarađujemo sa istim brendom odeće. I dalje ne volim da mi privatni život bude u fokusu, ali ne želim ni da sebi namećem bilo kakve stege. Bilo je nekoliko situacija u kojima su takve fotografije delovale potpuno prirodno.

Pre dve godine rekli ste da je veza “kao cvetić koji treba ceniti, negovati, paziti, iznositi na sunce kad treba i sklanjati kad postane prejako”. Da li ste otkrili još nešto što prija tom cvetiću?

‒ Izgleda da sam tada bila mudrija nego sada. (smeh) Baš sam to lepo sročila. Najveći problemi, ne samo u partnerskim, već i u prijateljskim odnosima, nastaju zato što se ljudi opuste i jedno drugo doživljavaju kao nešto što se podrazumeva. Na to sam alergična. Na svakom odnosu se mora konstantno raditi, a partnera ili prijatelja morate stalno podsećati koliko vam je stalo do njega. Treba osluškivati šta vam ta osoba “poručuje”.

Mislite li da je s vama lako biti u vezi?

‒ Što više sazrevaš, to više shvataš koliko su velike razlike između ljudi. Čak i kada se desi da s nekim klikneš na prvu loptu. Kada ti se čini da ste slični u mnogo čemu, moraš imati u vidu šta sve utiče na razmišljanje svakog od nas, ali i na naš doživljaj određenih stvari. Nešto što je po mom mišljenju rečeno blago, nekome će zvučati grubo, i obrnuto. Stalno pokušavam da situaciju sagledam i sa tuđe tačke gledišta, a očekujem da i druga osoba zamisli sebe u mojim cipelama. Ponavljam, ista pravila važe i za odnose sa partnerom i za prijateljske relacije.

Verujem da je teško ispratiti moj tempo. Treba imati razumevanje za to da mi je posao veoma važan, da imam jake stavove, da volim da sve odmah raščistimo, a ne da guramo pod tepih. Insistiranje može da se protumači kao napad, a zapravo je želja da se sve reši na vreme, pa da posle bude čisto i jasno.

Nije malo onih koji tvrde da nikada niste bili seksepilniji i da ste naučili da igrate na tu kartu, a da se ne zaigrate.

‒ Jedna od stvari koju ovaj posao može da donese jeste bolja spoznaja sopstvene seksualnosti. Imaš priliku da se za snimanja i slične prilike oblačiš ekstravagantnije nego da bilo šta drugo radiš. Normalno je da se sada osećam i ponašam drugačije nego kad sam imala 19 godina, kada sam se pojavila u “Prvom glasu Srbije”. Sigurno je da se danas više osećam kao žena. Čudno je… Ljudi očekuju da, kako ta takmičenja odmiču, tvoje samopouzdanje raste, a tebi se zapravo javljaju razni “crvići”. Kad si žensko, potencira se stas, a ja sam, iz želje da akcenat bude na glasu, ponekad išla ka “boyish” stilu. U nekom trenutku sam pomislila kada ću, ako ne sada, predrasude će uvek postojati, ali zašto bih zbog njih ograničavala sebe. Formirala sam granice, koje su za nekoga previsoke, za nekoga preniske, ali moje su.

Može li dečko da utiče na njih?

‒ Sada, sa 27 godina – ne. Iskustvo mi je pokazalo da takvi znakovi ukazuju da tu neće biti kraj pomeranju granica. Kad to krene, lako možeš da izgubiš sebe, što nije dobro ni za tebe, ni za drugu osobu, ni za vaš odnos. Treba znati ko si i gde su ti granice.