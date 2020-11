Ćekra Masima Savića, radijska voditeljka, Mirna Savić, očarala je mnoge dirljivim gestom, o kome priča region. Naime, Mirna je pred vrata Učeničkog doma u zagrebu odnela pune vreće svoje garderobe, koja je drugima potrebnija, nego njoj. Na porukici se potpisala kao Mirna, a štićenice doma od tada, već mesec dana tragaju za svojom dobročiniteljkom, kako bi se zahvalile.

-Tražimo Mirnu koja je pre otprilike mesec i po – dva, donirala svoju odeću u Učenički dom “Dora Pejačević”, a garderoba je zbog korone stajala u karantinu nekoliko nedelja. Deo Mirnine donacije smo prosledili stradalima u zemljotresu u Gornjoj Dubravi i Čučerju, a ono što nismo znali je da je Mirna u svaki kaputić i sako stavila predivne male porukice pune ljubavi”, napisala je radnica pomenutog doma uz fotografije ohrabrujućih poruka koje je njihova dobrotvorka ostavila uz svaki odevni predmet.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели M I R N A S A V I Ć (@savicmirna)

– Bravo! Uspela si da nađeš džep. Ovo sam kupila kad sam bila luda i mlada i išla u klub i mislila da izgledam kao da živim u Londonu. Sad idem samo u kupovinu i šetam psa pa se ti iživi u ovom kaputu! Mirna – pisalo je na jednoj od porukica, prenosi “Gloria.hr”.

Mirna, koju su tražili ubrzo se javila, a reč je o blogerki i radijskoj voditeljki, Mirni Savić, ćerki Masima Savića.

– Moji prijatelji su odmah shvatili da se radi o meni i na to sam ponosna, da me ljudi prepoznaju po tako nekim stvarima. Prošlo je već mesec i po otkako sam donirala odeću i iskreno, već sam zaboravila. Mislila sam da su devojke koje su dobile odjeću, vidjele poruke i nasmejale se. Bilo im je verovatno drago i ulepšalo im je taj dan. Nisam ni u snu očekivala da će reakcija biti ovakva i da će me tražiti. Kada su mi prijatelji javili bila sam u radnji, videla sam to na telefonu i morala sam da se sakrijem tamo iza kikirikija da me niko ne vidi. Pustila sam suzu tamo, baš su me dirnule – rekla je za pomenuti portal Mirna.

– Donirala sam 70 posto svog celokupnog ormara. Bilo je tu stvari koje sam obožavala, ali sam ocenila da je vreme da idu dalje – i to devojkama koje to zaslužuju. Bilo je tu sve moguće odeće od zimske do letne. Došla mi je potreba da više ne čuvam stvari, da ih ne nakupljam bespotrebno. Nisam htjela više da čekam šest meseci neku posebnu priliku kako bih obukla nešto što još uvek ima etiketu. Jer bilo je tu i novih stvari, još uvek s etiketama. Rekla sam neka ide devojkama koje to zaslužuju više od mene. Ako mi dođe da kupim novi kaput, sigurno imam više mogućnosti za to od njih – iskrena je ćerka Masima Savića.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели M I R N A S A V I Ć (@savicmirna)

– Htela sa, da im nekako stavim do znanja da postoji neka tamo Mirna, koja bi ih sve najrađe zagrlila – ispričala je ona.

Radnice doma pogledale su odeću i podelile je učenicama, a kada su one došle sa gomilom prelepih porukica, one su odlučile da putem “Facebook-a” krenu u potragu za Mirnom, kako bi se na ovom prelepom gestu zahvalile u ime svih devojaka iz doma. Reč je o učenicama, koje su zbog obrazovanja odvojene od svojih porodica i koje uče u drugom gradu, ili čak državi.

Gest Mirne Savić oduševio je mnoge, a posebno je značajan kao vrsta inspiracije, jer naše malo, nekome znači zaista mnogo!