Do sada je prezime Kežman bilo poznato i cenjeno samo u sportskim krugovima, a sada je vreme da se za njega čuje i u svetu modelinga. Ako se obistine predviđanja domaćih dizajnera i skauta iz agencije “Fox”, ćerka Mateje Kežmana postaće veoma uspešna manekenka. Aleksandra je sa samo 16 godina radila svoj prvi “Fashion Week”, a prošle sezone će se sećati i po izboru za “Bazarovo lice godine”, na kome je pobedila. Da 2020. nije ovakva kakva jeste, išla bi sa jednog na drugo slikanje i sa jedne revije na drugu, ali ona se ne nervira, već kaže: “Možda je sve ovo znak da treba usporiti, imam ja strpljenja”. Pomenete li joj da će joj strpljenje u budućnosti još kako trebati, jer nema manekenke koja nije bila na bezbroj kastinga, na kojima nije odabrana, reći će:

‒ Situacija u modelingu se dosta promenila. Ranije je postojao određeni broj manekenki čija su imena svi znali, a danas znatno veći broj devojaka radi vrhunske poslove. Naravno, postavljam sebi pitanja šta ako se ne „probijem“, šta ako me ne budu izabrali, a onda se vratim na pomenuto strpljenje i kažem ako me ne izaberu za jednu kampanju ili reviju, izabraće me za drugu.

Devojka, koju u modnim krugovima zovu „srpska Adrijana Lima“, sve do ove godine imala je velike šanse da postane uspešna atletičarka. Da se odlučila za sportsku karijeru, to bi svakako bio nastavak porodične tradicije, jer je njen tata proslavljeni fudbaler.

‒ Prošle sezone pokazala sam ozbiljan napredak u atletici, a onda je došao karantin, tokom kog sam imala vremena da o svemu dobro razmislim. Rezultat je bila odluka da prestanem da se aktivno bavim sportom. Glavni razlog nije bio što pet treninga nedeljno, koliko sam ih imala, zahtevaju mnogo vremena i energije, već što je telo počelo da mi se menja na način koji se ne uklapa u modne standarde. Noge su mi postale „jače“, struk širi. Danas, uz pomoć odličnog trenera Luke, smanjujem obim, a ostajem u odličnoj formi – kaže Aleksandra, koja će sledećeg meseca proslaviti 17. rođendan.

Naravno, roditeljima je bilo drago što se bavi sportom, ali je mama Emilija odigrala veliku ulogu u razvijanju njene ljubavi prema manekenstvu.

‒ Čim je videla da me zanima modeling, počela je da me poredi sa poznatim manekenkama i da mi govori kako me „vidi“ u tom svetu.

Jedna od kampanja u kojoj je učestvovala Aleksandra Kežman

Mada je Mateja Kežman u jednom intervjuu rekao da je Aleksandra njegova miljenica jer je jedina ćerka, ona kaže da nije imala povlašćen položaj.

Iako je rasla kao “ćerka fudbalera”, Aleksandra kaže da nije svakog dana išla u šoping, te da je donedavno stalno bila u trenerkama i patikama. Sada joj je i te kako važno šta će obući, mada ne preteruje s količinom odeće koju kupuje. Da li možda mašta o nekim revijama?

‒ Najveća želja mi je bila da budem “Viktorijin anđeo”, ali su te revije trenutno “ugašene”. Nadam se da će se vratiti ili će biti napravljeno nešto slično. Volela bih da pistom šetam u “Chanel” ili “Jacquemus” modelima, jer mi se dopadaju, scenografija je uvek divna, a cela priča veoma lepo osmišljena.