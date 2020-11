Pevač Željko Samardžić o alejama ljubavi, susretima koji bude uspomene, mantrama za početak dana, a i ponekom kućnom poslu

Dugo ga nismo videli u javnom životu, što ne treba da čudi jer je korona sve stavila na “stand by”, pa i muzičku scenu. Ipak, Željko Samardžić, mnogima omiljeni pevač, ni u jeku pandemije nije sedeo skrštenih ruku. Prvi put udružio je glas sa zemljakom Draženom Žerićem Žerom, a spot za duet “Aleje ljubavi” snimali su tokom leta. U veselo dekorisanom crvenom kombiju krstarili su regionom, od Ljubljane do Skoplja, preko Sarajeva, Zagreba, Podgorice, Mostara. Opuštena atmosfera koja odiše iz njihove video poruke podstakla nas je da Željku postavimo nekoliko neobaveznih pitanja, a s obzirom na to da je spot premijerno emitovan 3. oktobra, na njegov 65. rođendan, prvo pitanje odnosilo se na želje i planove.

‒ Verujte mi da nikad nisam bio skromniji. Svi moji planovi uglavnom se svode na to da ostanemo zdravi i da što pre prođemo ovo zlo što se zove “Covid 19”. To bi značilo povratak životu i svemu što ga čini lepim, a za mene su to muzika i koncerti.

Ima li jugonostalgija veze sa činjenicom da je spot sniman od Vardara do Triglava?

‒ Svakako da ima i nostalgije, ali pre svega za mladošću i nekim ljubavima čije tajne čuvaju beogradski bulevari i sarajevske mahale, kaže tekst pesme. Haris Dubica, režiser spota, imao je ideju da se kadrovi snime na relaciji Skoplje‒Beograd‒Sarajevo‒Zagreb‒Ljubljana‒Podgorica‒Mostar, a mi smo prihvatili. Mislim da će to biti jugonostalgična priča na lep način.

Možete li da izdvojite po jednu reč koja vas asocira na svaki od pomenutih gradova?

‒ Lakše bi mi bilo da izdvojim po jedno poglavlje života. Sve ih povezuje ista reč – muzika. Ponosan sam što mi je omogućila da u svim tim gradovima, i u mnogim drugim, imam prelepe uspomene, prijatelje i publiku koja voli i ceni ovo što radim.

Kako vam je pošlo za rukom da u vremenu raznih podela i sukoba budete rado viđen gost gde god da se pojavite? Otvara li lepa reč zaista sva vrata?

‒ Verujem da lepa reč prija svima, ali u mom slučaju to je pre svega lepa pesma. Ono što je dobro i iskreno, što dolazi pravo iz organa koji pumpa krv, nema nikakve veze sa geografijom, uzrastom ili bojom kože. Mislim da se zbog toga mogu pohvaliti činjenicom da sam slušan i rado viđen pevač na celom prostoru bivše zemlje.

Koji nadimak ste imali u detinjstvu?

‒ Želja. I sad me najčešće tako zovu moji Mostarci.

Kako izgleda jedan vaš običan dan u Beogradu, kad nemate poslovne obaveze?

‒ Uživam u dokolici, bilo da ležim i čitam neku knjigu, bilo da gledam film ili slušam muziku. Igram karte sa unucima. Uz neko piće ćaskam sa drugarima.

Imate li “mantru” za dobar početak dana?

‒ Volim da neko vreme pospan lenčarim na jastuku, protresem glavu ili bar onaj deo za koji se ja pitam i pronađem razloge za osmeh. U mojim godinama to nije teško. Ponekad je dovoljna činjenica da vas ništa ne boli, a to je uz miris jutra, sveže kafe i marmelade dobar uvod u divan dan.

Ko je u vašem domu zadužen za prvu jutarnju kafu, supruga ili vi?

‒ Zavisi ko prvi ustane. Ja se najčešće potrudim da to bude ona. (smeh) Podjednako smo dobri u kuvanju kafe. Tokom niza zajedničkih godina stekli smo isti ukus za mnoge stvari, pa i za kafu.

Dozvoljava li vam da zalazite u kuhinju ili češće čujete: “Pusti, to ću ja”?

‒ Ona je baš dobra u tom prostoru, ja sam tu više kao smetalo. Ponekad nešto spremim kad je zauzeta, ali priznajem da joj nisam dorastao. Maja zaista odlično kuva.

Za koji kućni posao ste lenji?

‒ Nisam uopšte lenj. Možda sam donekle razmažen, ali to je valjda razumljivo kada ste povlašćeni zato što ste jedini muškarac u kući.