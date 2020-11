Vest da su Sanja Vučić i njen dečko, sportski model Nikola Đorđević raskinuli, obeležila je proteklu nedelju. Iako su oboje raskid prokomentarisali kao prezasićenje u vezi, domaći mediji sada prenose, da bi nova devojka Nikole Đorđevića mogla da bude seme razdora u ovoj vezi.

Bivši dečko Sanje Vučić pojavio se u nekoliko “Tiktok” videa sa izvesnom Minom Jeremić, nekadašnjom učesnicom “Pinkovih zvezdica”, a domaći mediji Minu su odmah proglasili “krivom” za ovaj raskid.

Ipak, u izjavama povodom raskida sa Sanjom, Nikola je jasno nagovestio da je slobodan dečko.

– Potpisao sam ugovor za “Zadrugu. Ulazim 28. novembra. Nemam posla zbog korone, sedim kući i trošim pare. Rijaliti je mač sa dve oštrice, zavisi kako se pokažeš. Ulazim kao slobodan dečko – rekao je Nikola za “Srbija danas”.

Sanja Vučić posle raskida blista

Iako je već njegova potvrda o tome da je slobodan, dokaz da su glasine neistinite, mediji Sanju danima ne ostavljaju na miru, pa se i ona osvrnula na Nikolu i njegov emotivni život.

– Ne bih se previše bazirala na to. Ipak ima mnogo lepih vesti ovde, sve je nešto lepo, nećemo o takvim temama… On je momak svoj, bre, slobodan, može da radi šta god želi, sve je to super, sve je okej – rekla je pevačica tokom gostovanja u emisiji “Amidži šou”.

View this post on Instagram A post shared by Sanja Vučić (@sanjalilwolf)

Upravo tokom ovog gostovanja, Sanja je pokazala da izgleda prelepo, da se trenutno bazirala na uspeh “Hurricane” grupe i da je interesuje samo njena karijera. Čini se da je sve loše ostavila iza sebe i da posle mini nedijske pauze koju je napravila i novog životnog poglavlja izgleda bolje nego ikad.