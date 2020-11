Trenutno jedan od najpopularnijih i glumaca koji najviše rade u našoj zemlji, Nebojša Dugalić, pronašao je malo vremena da na televiziji “K1” sa gledaocima podeli svoje utiske o serijama u kojima je prethodnih meseci tumačio zapažene role, ali i o svom privatnom životu.

– Pohvala se plašim jer se onda nameću velika očekivanja, a ja o sebi nemam takvo mišljenje kao što ga imaju drugi o meni. Glas o čoveku uvek ide ispred njega i čovek na to odgovara. Nije uvek isto ono što svet u nama vidi i što o nama misli, i ono što čovek iznutra nosi – rekao je Dugalić u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1.

View this post on Instagram A post shared by Nebojsa Dugalic (@nebojsadugalic_official)

Poslednjih meseci (i prethodne godine) gledali smo ga u najpopularnijim serijama – „Senke nad Balkanom“,„Državni službenik“, „Žigosani u reketu“, „Jutro će promeniti sve“… Kako kaže Dugalić, imao je sreće da dobije tako raznolike uloge.

– Za glumca je mnogo važno da ima tu mogućnost da igra različite uloge. Meni se posrećilo pa sam imao zaista različite glumačke zahteve u svakoj od navedenih serija. Važno mi je da svaki lik odigram tako da bude jasno s kojim se sve unutrašnjim konfliktima bori i suočava, koliko je svaki raznovrstan. Svako od nas u različitim situacijama može biti svašta, te mi je drago da je to publika prepoznala i da su im se uloge dopale. Sve je bilo kako treba i mnogo je toga bilo stvar mog izbora, a kada se omogući ovoliki prostor – u poslednje dve ili tri godine snima se više nego ikada, onda nam se otvara prostor za mnoge uloge. Samo neka potraje, imali smo mnogo odličnih serija – rekao je Dugalić.

Mnogim sada najpopularnijim mlađim glumcima profesor na Akademiji bio je upravo Nebojša Dugalić, a on ističe da je od svojih studenata mnogo naučio.

– Ja sam mnogo naučio od svojih studenata. I dalje učim, i iz njihovih grešaka. Profesuru volim više od svega drugog čime se bavim. Mislim da je to najintenzivnija upućenost, taj rad 1 na 1. Gledamo dokle možemo stići, tako najbolje upoznajemo sebe i druge, najdublje. I sve zavisi od međusobne otvorenosti te dve osobe i tu nema kraja, taj odnos je najbolja mogućnost za kreativnost i tu se trudimo da budemo najbolji – objasnio je Nebojša.

Boško nije propustio priliku ni da Nebojšu upita za komentar na mišljenje gledalaca, prevashodno gledateljki, da izgleda bolje nego ikada, pa je Dugalić odgovorio:

– To je sticaj okolnosti i uloga u „Žigosanima“ je bila presudna. Kao bivši košarkaš u seriji i neko ko kao lik veoma drži do svog izgleda, morao sam da budem u vrhunskoj formi. Taj lik ima velike raspone i tu se vidi dobro napisan

tekst. On je i dirljiv otac i nezamenljiv prijatelj, ali i preverant. Glumac i služi da bi otelotvorio neki lik, bez obzira na to šta je on privatno – kazao je Nebojša Dugalić.

Poznati glumac priznao je i da ranije nije voleo da gleda serije i filmove u kojima je glumio.

View this post on Instagram A post shared by Nebojsa Dugalic (@nebojsadugalic_official)

– Kada bih gledao nešto što sasm snimao ranije, uvek bih video svojih 1.000 mana, nedostataka. Nisam ništa mogao da gledam duže od dva minuta. Srećom, mišljenje publike nije se poklapalo sa mojim. Sada sve gledam kao da u tim serijama ne igram. Gledam sa uzbuđenjem, kao naivni gledalac koji ni ne zna o čemu se radi i šta će se dogoditi. A to je dobro – kaže poznati glumac.

U gostovanju je govorio i o svoje petoro dece koji imaju 19, 18, 17, 11 i 8 godina.

– Baš mi je nedavno supruga rekla za ovu najmlađu da je rođena glumica i da će to sigurno biti, a ja ću dati sve od sebe da to tako ne bude. Važno mi je naravno da se bave onim što vole, ali više bih voleo da to bude neka druga profesija. Svi se bave muzikom, na primer. Svi ponešto sviraju. Imati toliko dece je teško samo u početku, dok su još mali i u potpunosti zavise od vas, ali čim počnu sami da se igraju, kada krenu u školu… tada je mnogo lakše – rekao je glumac.