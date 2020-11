Preminuo Maradona – informacija je koja je brzinom svetlosti obišla svet. Dijego Armando Maradona, legendarni fudbaler, navodno je doživeo srčani udar i preminuo u svom domu u Argentini u 60. godini. Vest je potvrdio njegov advokat Matijas Morlu.

Maradona je pre dve nedelje izašao iz bolnice gde je uspešno operisan posle krvarenja na mozgu. Međutim, pozlilo mu je u stanu u mestu Nordelta, a kako prenose lokalni mediji nije mu bilo spasa. Pre samo nekoliko dana objavljena je i njegova poslednja fotografija, nastala u bolnici.

Great to see a smile on Maradona’s face after undergoing successful brain surgery. 👑🇦🇷 pic.twitter.com/HtmpbM4CVJ

— FutbolBible (@FutbolBible) November 11, 2020