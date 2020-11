Glumac Ben Aflek u teškom je stanju, prenose strani mediji. Njegovi bliski prijatelji, kao i članovi porodice, su veoma zabrinuti za zdravlje holivudskog glumca. Kako novode, razlog je raskid sa kubanskom glumicom Anom de Armas. Taman što je ponovo povratio veru u ljubav posle razvoda od Dženifer Garner, i prevazišao veliki problem sa alkoholom, njegova sreća nije dugo trajala.

Anonimni izvor blizak paru otkrio je za magazin “Women’s Day” da su Ben Aflek i Ana pre oko mesec dana raskinuli. Glumac Ben Aflek ovo je veoma loše podneo. Prestao da jede i doslovce se izgladnjuje. Problemi su počeli kada je lepa Kubanka na kraju, ipak, odbijena za ulogu nove “Bondove devojke”.

– Odbili su je za ulogu s obrazloženjem kako navodno nije vizuelno dobra za Bond franšizu. Jednostavno su joj rekli da nije dobrodošla na crveni tepih – otkrio je izvor i naveo da je Ana posle svega naglo promenila odnos prema Benu.

– Ana je nakon toga počela drugačije da doživljava oskarovca, a on je to osetio. Previše se vezao za nju i želeo je da svo slobodno vreme provedu zajedno. Ali ona to nije želela. Smatrala je da mora više da se posveti svojoj karijeri, a pre svega mora da poradi na svom fizičkom izgledu – zaključio je izvor.

Glumac Ben Aflek zaprosio Anu?

Ben raskid veoma loše podnosi, a njegovi prijatelji su zabrinuti da se ponovo ne okrene alkoholu. Ben i Ana poslednji put viđeni su na snimanju zajedničkog filma u Nju Orleansu, a među njima ništa nije ukazivalo da su lošim odnosima. Najnovije fotografije koje su obišle svet pokazuju da su veoma zaljubljeni, a krenula su šuškanja i da su se verili. Glumica veoma srećno posmatra prsten na svojoj levoj ruci, a fanovi su prilično zbunjeni. Da li je među njima sve gotovo ili je, pak, bolje nego ikada, ostaje da vidimo u periodu koji je pred nama.

