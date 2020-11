Pevačica Marijana Zlopaša svojim glasom, ali i stasom, oduševljavala je publiku širom regiona. Brojni festivali, naročito oni duž Jadranskog mora nisu mogli da se zamisle bez njenog nastupa. A onda je, čini se, Marijana muziku stavila na pauzu, a razlog je više nego jasan. Zaljubila se, rodila tri prelepe devojčice i promenila adresu stanovanja. Marijana, naime, već četiri godine sa suprugom i tri ćerke živi u Herceg Novom. Ona se kao specijalni izveštač s crnogorskog primorja uključila se u emisiju „Kec na jedanaest“ na K1 televiziji.

– U Crnoj Gori je teška situacija, ne samo ovde u Herceg Novom nego u celoj zemlji. Od juče imamo i nove mere, lokali rade do 18 sati, a imamo zabranu kretanja od 19 sati do pet časova ujutro. Nadam se da će to uroditi plodom, ali bojim se da ćemo u nekom trenutku svi da se razbolimo – rekla je pevačica i dodala:

– Mi smo se ovde nastanili zbog suprugovog posla i zbog škole u koju idu deca, i to je jedina lepa stvar u ovoj situaciji. Ovde zaista uživamo i otvorili smo jednu divnu kafeteriju iz koje vam se i javljam danas, u Portonovom.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Marijana Zlopaša (@marijanazlopasa)

Marijana je poznata po tome što voli ekstremne sportove i uživa u adrenalinskim avanturama, te Boško nije propustio priliku da je pita ima li za to vremena i prostora.

– Ovog vikenda bili smo na Žabljaku gde je već pao sneg i već planiramo snoubording i skijanje čim još malo napada. A tokom leta tu nam je i Ada Bojana, sve je na oko dva sata vožnje. Naravno, nadam se da ću tokom zime uspeti da stignem i na Kopaonik. Beograd je moj grad, ali i u Crnoj Gori se osećam kao kod kuće. Moj otac je odavde i godinama mnogo vremena provodim prevashodno u Budvi. A sada evo i živim ovde tako da mi ne pada teško, osim što zbog ove situacije ne viđam porodicu koja živi u Beogradu.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Marijana Zlopaša (@marijanazlopasa)

Marijana je istakla i da je sve ovo vreme radila i da uskoro možemo da očekujemo i njene nove pesme.

– Ja radim sve vreme, snimala sam i dok sam bila trudna. Biće novih pesama, a kad god mogu nastupam sa svojim džez trijom i u tome uživam zaista – istakla je pevačica očaravajućeg osmeha.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Marijana Zlopaša (@marijanazlopasa)