Popularni glumac Luka Raco, dugo je krio svoj emotivni život od očiju javnosti, a sada je otkrio da je zaljubljen. Devojka Luke Raca, prelepa Vanja Marković, prava je lepotica i uopšte ne iznenađuje, što pored nje, glumac razmišlja o ozbiljnim emotivnim koracima.

Za magazin “Story” Luka je otkiro kada je upoznao lepu Vanju i čime je osvojila njegovo srce.

– Oko desetak godina, ali reč je o poznanstvu putem društvenih mreža. Svojevremeno smo nakratko stupili i u komunikaciju, ali na tome se sve završilo. Ona je u međuvremenu otputovala u Milano gde je završavala master studije arhitekture i tek nedavno, nekoliko meseci po njenom povratku, počeli smo ponovo da se dopisujemo, a potom smo izašli i na kafu. Već na početku razgovora osetili smo da smo jedno za drugo. Ni sanjali nismo da će se sve tako ubrzano odvijati. Ni sa kim do sada nisam imao ništa slično. Sve mi je to novo, ali prepustio sam se i uživam u trenutku, što je slučaj i kod nje – ispričao je glumac i dodao.

– Kod nje me je privukao X-faktor, nešto što se ne može rečima opisati. Nakon prvog sastanka imao sam neodoljivu želju ponovo da je vidim, što mi se ranije, s drugim devojkama, nije događalo. To je jedan od razloga zašto nijednu prethodnu vezu nisam želeo da nastavim i borim se za nju. Sve bude super, dogovorimo se da odemo na sastanak, ali čim se sutradan probudim, prestajem da razmišljam o toj osobi. Sada je to potpuno drugačije, moje misli su stalno s Vanjom – ispričao je kao nikad zaljubljen Luka Raco.

U razgovoru za magazin “Story” Luka i Vanja otkrili su da su stalno zajedno i da sve češće razmišljaju da naprave ozbiljniji korak i otpočnu zajednički život.

