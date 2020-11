Glumica Srna Lango iza sebe ostavlja veoma stresan i težak period života. Korona je sve planova poremetila, ali uspela je da odigra zapaženu, iako manju ulogu, u novom hit-filmu Miroslava Momčilovića „Vikend sa ćaletom“. Srna ističe da joj je velika čast što glumi rame uz rame sa takvim majstorima filma.

– Odavno priželjkujem da sarađujem sa Momom Momčilovićem i mnogo mi je bilo stalo da radim sa njim. Iskreno, prihvatila bih ulogu u njegovom filmu i bez čitanja scenarija. Cela glumačka ekipa je sa velikim guštom prošla kroz kadar, kako mi to volimo da kažemo, i kao što sam i očekivala – mnogo sam naučila. Moma je filmski mađioničar, a Jezda, Vasa i Bane su dali magične uloge – pohvalila je svoje kolege Srna u emisiji „Kec na jedanaest“ na K1 televiziji.

Otkako je u martu počela pandemija virusa korona, Srna je imala i neke teške trenutke.

– Otkazala sam glumačku školu jer nisam mogla da se prihvatim takve odgovornosti da budem nadležna za zdravlje svih polaznika. Otkazano je i mnogo predstava u kojima sam igrala, pa sam dugo patila i bila očajna. Sanjala sam miris pozorišta. Međutim, onda mi se učinilo da je ovo možda odličan trenutak da se vratim na televiziju i smislila sam dobar koncept. Sad samo da objasnim televizijama da me žele, i to je to – s osmehom je, i kao i uvek duhovito, istakla poznata glumica.

Na Boškovo pitanje da li se njen bivši suprug Irfan Mensur oporavio od virusa korona, Srna je iskreno odgovorila.

– Divni Irfan je sada dobro, hvala bogu. Međutim, u prvom trenutku nije bilo dobro uopšte. On je mislio da će korona da sačeka njegove planove. Mislio je da može prvo premijera predstave pa onda virus, ali korona nije htela da čeka. Srećom, primljen je u KBC Bežanijska kosa na vreme i lekari i svo medicinsko osoblje su predivno brinuli o njemu. Za moj ukus malo prebrzo priča o povratku na posao, ali tu su deca da ga za to grde – istakla je Srna u pomenutoj emisiji.