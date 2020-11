Kada se pojavi na nastupu, ili ma kom gostovanju, Katarina Živković ne skida osmeh sa lica. Ipak, pevačica u dubini nije ni približno toliko srećna. Sada je Kaća Živković rešila da lažne osmehe ostavi po strani i bez obzira na svoj posao, pokaže svoju osetljivu prirodu.

– Nisam trenutno raspoložena za neke nove projekte. Ne znam kako moje kolege podnose ovu situaciju, nisam se susretala sa njima, ali ja je podnosim jako loše. Ne mogu da se izborim sa tim što ne radim. Poremetila me je cela ta situacija oko korone. Osim toga, tata mi je bolestan, pa se i tu dodatno čuvam, tako da ne izlazim previše, ne družim se previše sa prijateljima, nego gledam da budem izolovana – rekla je Kaća i otkrila da se zasitila lažne sreće i osmeha.

– Gledala sam sebe na televiziji i u nekim intervjuima kako izgovaram: Znate kako, ja sam puna života, a moj izraz lica govori suprotno i rešila sam stvarno da prestanem da se pojavljujem i da ne lažem da sam puna života. Dok ne bude bolje, ne želim da se pojavljujem u javnosti. Korona me je onemogućila da radim, a meni se socijalni život zasnivao na poslu. Tu sam se i družila i imala mnogo više elana i da izađem nakon posla. Meni je moj posao najbitniji pored porodice. Na sve to, mučna je i situacija sa tatom koji se razboleo, operisan je, ali se karcinom vratio. Osim toga, tu je milion problema. Ne mogu da glumim sreću i da ljudima plasiram nešto što nije tako i ispričala je pevačica za “24sedam”.

Otac Katarine Živković operisao je tumor, ali se opaka bolest iznenada vratila, zbog čega je pevačica prestravljena od brige.

– Tata ima karcinom debelog creva, operisan je pre nekoliko meseci i išao je na hemoterapije. Nažalost, nakon toga smo uradili sve moguće analize, išao je na skener, na magnetnu rezonancu, tumor-markere i ispostavilo se da se tumor vratio, to jest da je metastazirao i sad krećemo ispočetka i svi dajemo sve od sebe da to bude kako treba. Dodatno me plaši ova situacija gde su svi bolnički centri pretvoreni u kovid-bolnice. Sad nema mesta za onkološke bolesnike, ne smeš ni najobičniji grip da imaš. To je malo i nepravedno, ali mi nećemo odustati – otkrila je pevačica koja će se svim silama boriti za život i zdravlje svog oca.

Nadamo se da će otac Katarine Živković pobediti bolest sa kojom se suočio, a da će, kada sve ovo prođe, Kaća ponovo imati široki osmeh na licu.