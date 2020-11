Aleksandra Prijović Živojinović nedavno je podigla veliku prašinu, kada je novom pesmom preljubu proglasila “legitimnom”. Kako se snašla u ulozi druge, već je viđeno, a sada otkriva šta Filipu nikada ne bi oprostila…

Pevačica Aleksandra Prijović Živojinović (25), koja je nedavno objavila novu pesmu i video-spot “Legitimno” gde je opevala i odigrala lik ljubavnice, priznaje u razgovoru za “Gloriju“ da nikada ne bi oprostila preljubu. Naravno, trudi se da prašta, ali ističe da pošto ona sve svoje odnose zasniva na poverenju, razumevanju i podršci, do izdaje ne bi ni moglo da dođe.

– Nikada nisam, bogu hvala, bila u situaciji da oprostim preljubu i sigurna sam da to ne bih učinila. Svi moji odnosi, kako ljubavni tako i prijateljski, zasnivaju se na poverenju, iskrenom odnosu i ljubavi, a kada toga ima, ne postoji način da se desi bilo kakva prevara – priča pevačica, dodavši da svako ima pravo izbora, ali da u preljubi nema ama baš ničeg što je legitimno.

Nakon serije “Ubice mog oca” i u novom video-spotu pokazala je da sve više vlada glumačkim zadacima.

– Uživala sam u snimanju spota jer je to bilo nešto potpuno drugačije i zahtevnije od svega što sam do sada radila. A ušla sam u glumačke vode nema šta, sad je sve lakše – priča kroz smeh i napominje da nije uzimala časove glume niti konsultovala glumce za savete pošto je sarađivala sa proverenom i uigranom ekipom sa kojom se odlično razume.

Nakon više od dve godine skladnog braka sa sportskim menadžerom Filipom Živojinovićem skromno kaže da je rano da daje ocene uspešnosti njihovog odnosa.

– Malo smo mi u braku i nemamo toliko dugi staž da bih davala neke formule uspeha. Ali svakako smo na dobrom putu ka tome. Mislim da podrška, razumevanje, ljubav i tolerancija uvek daju rezultat da brak bude zdrav i uspešan.

Ipak, desi se da suprug i ona imaju suprotstavljena mišljenja.

– Normalno je da bude rasprave među nama oko nekih različitih stavova, ali nikad to nisu žučne svađe. I kad dođe do rasprave, to kod nas traje dva minuta i sve se vrati na stari tok.

Njihov sin Aleksandar početkom februara napuniće dve godine, tako da je Aleksandrin dan sa naslednikom ispunjen stalnom trkom za njim.

– Naš dan izgleda kao jurnjava. Aleksandar je sada u periodu kad sve istražuje, trči, jurca, a ja ga pratim. Tu sam da mu ispunjavam želje. Uživamo u svakom danu. Sada sam više kod kuće, tako da svakako više vremena provodimo zajedno nego kada je bila situacija da svakog vikenda radim i imam razna snimanja – ističe Aleksandra, koja sina još uvek neće davati u vrtić, ali će to učiniti čim se smiri situacija s virusom korona.