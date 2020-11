Marija Savić-Stamenić korona virus dobila je početkom meseca, kada se obratila javnosti putem svog “Instagram” profila.

– Borimo se korona i ja. U sobnoj izolaciji. Čuvajte sebe i druge. Svi me pitate isto. Kako? Ne znam kako. Ne znam od koga sam dobila virus. Nije to sada ni toliko bitno. Meni je najvažnije da nikome nisam prenela. Nadam se da je tako. Izolovala sam se čim sam dobila simptome i obavestila sve bliske kontakte kada je stigao pozitivan test. Čekajući pregled u bolnici videla samo mnoge ljude kojima je baš teško, koji ne mogu da stoje na nogama, posebno one koji su na bolničkom lečenju. Videla sam i lekare koji su strpljivi i maksimalno posvećeni svakom pacijentu. Hvala im do neba ‒ napisala je Marija Savić-Stamenić početkom novembra i nastavila da bude u izolaciji.

A onda je njeno zdravstveno stanje počelo da se komplikuje. Marija Savić-Stamenić korona virus počela je da oseća u svom pravom obliku i morala je ponovo da potraži pomoć lekara.

– Nešto kao grip. Tako sam ja mislila. I tako sam odgovarala drugim ljudima koji su brinuli. Prvih nekoliko dana baš tako je i bilo. Ali, sve posle toga bilo je mnogo gore od gripa. Provela sam nekoliko dana u bolnici sa obostranom upalom pluća i simptomima koje nikad ranije nisam osetila. Molim vas da se čuvate. Verujte mi da nije nimalo naivno. I, najgore od svega, potpuno je nepredvidivo. Dva dana si sasvim dobro, osećate se kao da ste ga pobedili, a onda vas iznenadi i udari tamo gde ste bili najslabiji. Čuvajte sebe, čuvajte ljude koje volite! Molim vas! – napisala je Marija na pomenutoj društvenoj mreži.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Marija Savić Stamenić (@marijasavicstamenic)