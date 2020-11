Bivši dečko Sanje Vučić, Nikola Đorđević, odlučio je da javnost čuje i njegovu stranu priče, tj razlog zbog koga je ljubav sa popularnom pevačicom došao kraj. Članica grupe “Hurricane” pre nekoliko dana objavila je da je ponovo solo i da je posle dve godine veze sa fitnes trenerom usledio raskid. Obrisala je sve zajedničke fotografije sa društvenih mreža, a zatim se obratila javnosti.

– Dragi novinari i pratioci, u poslednjih mesec dana bili smo u medijskoj pauzi i nisam se oglašavala i odgovarala na pitanja koja mi postavljate već duže vreme. Pitate me često zbog čega sam obrisala slike sa već sada bivšim dečkom sa “Instagrama”. Mi već dva meseca nismo zajedno, nismo u kontaktu i fokusiram se isključivo na sebe, svoj rad i posao, ništa van toga me ne zanima. Naglasila bih da je do prekida došlo isključivo zbog prezasićenja i neslaganja u karakteru i obavezama. Nikakvi spoljni faktori nisu uticali na to. Sada ću se oglasiti na tu temu i stavljam tačku na to, hvala – napisala je Sanja na svom “Instagram” storiju.

Bivši dečko Sanje Vučić odlučio je da napravi veliki korak u svom životu, pa je doneo i jednu veliku odluku, za koju kaže da nije bila razlog raskida.

– Potpisao sam ugovor za “Zadrugu. Ulazim 28. novembra. Nemam posla zbog korone, sedim kući i trošim pare. Rijaliti je mač sa dve oštrice, zavisi kako se pokažeš. Ulazim kao slobodan dečko u – rekao je Nikola za “Srbija danas”. On je naveo i šta je zaista razlog prekida dvogodišnje veze sa popularnom pevačicom.

– Razlog raskida je prezasićenje, ne ulazak u rijaliti. Mi smo više od dve godine živeli zajedno. Nemam ružnu reč za nju, samo jednostavno je došlo do prezasićenja u odnosu i to je to. Ona je mnogo dobra devojka – dodao je sada već bivši dečko Sanje Vučić.