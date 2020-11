Nije lako biti Kejt Midlton. Štaviše, to je prava umetnost, zaključuje “People” u opširnom eseju pod nazivom “The art od being Kate”. Krunu je svakako zaslužila. Pre svega, zato što je budućem kralju rodila troje dece koje 24 sata drži na oku, a to u njenom slučaju nije nimalo lak posao. Prosto je neverovatno koliko ležerno i vešto balansira između porodičnog života i dvorskih obaveza, a posebno se istakla kada je bilo najpotrebnije – tokom karantina, dok je “čuvala leđa” suprugu koji je menjao najmoćniju ženu našeg vremena, kraljicu Elizabetu. Ako se u obzir uzme i činjenica da ima samo 38 godina, jasno vam je zbog čega je vojvotkinja od Kembridža predstavljena ne samo kao superžena već i kao rol-model kraljice 21. veka.

Bila je ovo burna godina u „Bakingemskoj palati“. Rolerkoster koji kao da se vrti bez kraja. Taster je pritisnut već prvih dana januara, kada su Hari i Megan šokirali javnost odlukom da postanu “civili” i život nastave na drugom kraju sveta. Drama se nastavila skandalom vezanim za Elizabetinog mlađeg sina Endrjua, optuženog za podvođenje maloletnica, potom je stigla vest da su Čarls i Kamila zaraženi koronom, a onda je i kraljica objavila da zbog globalne opasnosti po zdravlje napušta „kancelariju“ i odlazi u sigurnu kuću, svoj zamak „Vindzor“, na neodređeno vreme. Sav pritisak i teret pali su na pleća Vilijama i Kejt. Međutim, oni su se bolje nego što je iko očekivao snašli u komplikovanoj situaciji kakvu valjda ne bi uspela da zamrsi ni Agata Kristi. Oduševljena je i sama Elizabeta, tvrde upućeni, i sve su glasnije priče da će tron prepustiti ne najstarijem sinu, već – najstarijem unuku. Saseksovi su svojevoljno izašli iz tima, Čarls ima slabe šanse, ostale članove porodice niko i ne pominje, dakle – put je čist.

Vojvotkinja od Kembridža od prvog dana je vrlo ozbiljno shvatila svoju ulogu i zadatak koji je čeka kada Vilijam jednog dana dođe na čelo Ujedinjenog Kraljevstva. Izvori bliski dvoru tvrde da ona i Elizabeta svakog dana razgovaraju preko telefona i razmenjuju savete. To je kuriozitet, s obzirom na činjenicu da se kraljica nekada i nedeljama ne čuje sa svojom decom. Međutim, za Kejt je uvek dostupna. Zna da može da računa na nju, a možda u vojvotkinji prepoznaje i sebe kada je bila u tim godinama: obe su odgovorne, obe se trude da sve urade najbolje što mogu, a pri tom ne zapostavljaju ni državu ni dom. I obe su svesne svojih pozicija. Kraljica, uprkos slici koja o njoj postoji u javnosti, da je rezervisana i da štedi na ispoljavanju emocija, nikad nije krila da joj se jako dopada mlada žena koju je Vilijam izabrao za suprugu.

Kejt se, u nedavnom onlajn obraćanju naciji, prisetila prvog susreta sa kraljicom, 2008. godine, naglasivši da je Elizabeta prema njoj oduvek bila prijateljski nastrojena. Tom prilikom čuli smo i kako je čeličnu damu starog kova prilikom prvog zajedničkog Božića u „Sandringemu“ impresionirala specijalitetom od paprika koji je napravila po receptu svoje bake.

Iako je, od dana kada je kročila u „Bakingemsku palatu“, neprestano porede sa pokojnom Dajanom, Kejt se u izvesnom smislu ipak razlikuje od nje. Princeza od Velsa uporno je kršila pravila, vojvotkinja od Kembridža uporno ih poštuje. Kad već pominjemo svekrvu koju nikad nije upoznala, ni taj teret večitog poređenja sa ženom koja je dostigla gotovo status svetice nije nimalo lak. Svesna je da će joj “uzimati meru” kad god izađe iz kuće i da će se do mikroskopskih detalja analizirati sve što obuče ili uradi. Drugim rečima, svesna je da ne sme da napravi grešku. Pritisak je postao veći kada je shvatila, i ona i mi, da je više ne upoređuju samo sa Dajanom već i sa kraljicom lično.

‒ Savršena frizura, čiste patike, nepretenciozna šminka, osmeh koji ne sme da nestane s lica makar trpela najveće bolove… O svemu mora da vodi računa, od načina na koji silazi niz stepenice do izlaska iz automobila. A kamere su svuda i ne gase se. Filmskim zvezdama se opraštaju kiksevi, njoj – ne. To može da izdrži samo jaka ličnost – kaže poznati biograf Peni Džunor.

‒ Ne zaboravimo njenu snažnu vezu sa Vilijamom. Oni su moderan mladi par, istih su godina, podržavaju jedno drugo, razumeju se pogledom… S druge strane, drže se i tradicionalnih vrednosti koje se u palati podrazumevaju. Kejt je, slobodno se može reći, staromodna žena – ne stavlja karijeru ispred porodice, što je danas gotovo nezamislivo, i uvek je nekako u suprugovoj senci. U tom smislu više podseća na princa Filipa koji celog života stoji uz Elizabetu i gotovo je neprimetan, nego na Dajanu, koja je, kao što smo na kraju videli, postala neuporedivo veća zvezda od Čarlsa, iako joj to nikad nije bila namera. Bez obzira na popularnost, Kejt ne pokazuje ni mrvicu želje da njen sjaj nadjača Vilijamov – objašnjava Džunor.

Javnosti se dopada i način na koji par vaspitava decu. Čak i za vreme prinudnog raspusta, koji je sticajem okolnosti trajao šest meseci, Kejt im nije dozvolila da se previše opuste i zaborave na školske obaveze. Priznaje da je prilično stroga i da kod nje nema ni popuštanja ni opuštanja kada je o obrazovanju reč. Baš kako treba da razmišlja majka budućeg kralja.