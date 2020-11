“Tokom 15 godina novinarske karijere išao sam korak po korak, i stigao tu gde sam sada. Ne znam zašto je toliko nezamislivo da se čovek trudi, radi i napreduje. U zemlji Srbiji čim neko ‘odskoči’ odmah krenu glasine da ima političku podršku, uticajne prijatelje, bogate roditelje… Ja nemam ništa od toga, samo pošteno obavljam svoj posao. Uostalom, gledaoci daju konačan sud. Ako me ne žele, neću biti na ekranu. Svako je zamenljiv. Ko god pomisli da je nedodirljiv, bio državni funkcioner ili običan ‘šraf’ u nekoj administraciji, neminovno pada”, rekao nam je Filip Čukanović u razgovoru za “Hello!”.

Momak koji je prethodnih nedelja ustalasao medijsku scenu dolaskom na poziciju urednika i voditelja Jutarnjeg programa Televizije „Prva“, čemu je prethodio odlazak Jovane Joksimović i Srđana Predojevića, hteo ne hteo skrenuo je pažnju javnosti. Portali i društvene mreže ga citiraju, kritikuju, hvale, bave se insinuacijama, a o svemu o čemu je do sada ćutao otvoreno i iskreno priča prvi put.

Neposredni ste, što mnogi gledaoci vide kao plus.

‒ Svakog sagovornika, a u emisiju dolaze svi, od predsednika države i premijerke do umetnika i sportista, pitam ono što bi ih, da su u prilici, pitali ljudi koji sa nama piju prvu kafu. S tim u vezi gledaoci imaju mogućnost da preko „Instagrama“ pošalju pitanja na koja bi voleli da dobiju odgovor.

Usuđujete li se da državnim funkcionerima pročitate baš svako pitanje koje vam stigne?

‒ Naravno. Tu sam zbog “običnih” ljudi, a ne da bih “bistrio” visoku politiku. Drago mi je ako gledaoci misle da sam neposredan. Da sam nadobudan i da imam stav “najpametniji sam”, gosti mi ne bi bili ni potrebni, sam bih pričao četiri sata. Samo se bojim da to nikome ne bi bilo interesantno. (smeh)

Smena u Jutarnjem programu neočekivano je postala vodeća medijska tema, a vaš dolazak na voditeljsko mesto pojedini su objašnjavali rečima da ste dobili ono što ste tražili. Jeste li zaista toliko moćni?

‒ Ma, kakvi. To su budalaštine. Niti imam moć da nekog zaposlim, niti da ga otpustim, niti bih to radio i da mogu. Zašto su Jovana i Srđan otišli treba pitati njih, ne želim da ulazim u to. Što se mene tiče, sad radim više nego što bih radio da su okolnosti bile drugačije. Svakako mi nije bila namera da se “zarobim” u studiju. Plan je bio da zadržim reportersku poziciju koja mi pruža mogućnost izveštavanja sa važnih događaja i da me ponekad ima u ulozi voditelja. To nije nikakva tajna. Ko je imao nešto protiv rešavao je to sa menadžmentom. Da li je rešio ili nije, druga je priča. Nemam uvid u tuđe ugovore da bih znao kakve ko obaveze ima i kolika mu je plata, niti me interesuje.

Jeste li imali zajedničke sastanke na kojima bi svaka strana iznela svoje zamerke i očekivanja?

‒ Možda bismo te razgovore vodili da su njih dvoje rešili da ostanu ili da je menadžment odlučio da ih zadrži, kako god. Kad se dogodilo šta se dogodilo, zamoljen sam da uskočim u postojeći format. Tih dana bio sam pod ogromnim pritiskom javnosti. Svi su želeli neki moj komentar, a ja nisam znao šta da kažem. Iako sam označen kao “kamen spoticanja”, što možda i jesam, zaista ne znam šta se sve izdešavalo van mog vidokruga. Sve što me pitate i ja bih pitao da sam na vašem mestu, ali na neka pitanja treba da odgovori druga strana.

Verujemo da vam nisu promakli naslovi tipa “Ko je mladi voditelj koji je skinuo Jovanu i Srđana sa trona”.

‒ Profili koji su se pojavili na portalima su tačni, to jeste moja karijera. Ko je želeo da pažljivo pročita moju biografiju mogao je da vidi da sam išao korak po korak, ništa mi nije palo s neba. Onima koji se vode mišlju “on ima samo trideset godina” mogu da poručim: “Tačno, ali iza mene je 15 godina staža”. Počeo sam da radim još u školi, kasnije sam bio na radiju, pa sam na televiziji prošao sve redakcije… Između ostalog, bio sam reporter Jovani i Srđanu kada su pre deset godina došli na „Pink“.

Po čemu pamtite te dane?

‒ Imali smo divnu saradnju, zaista. Lepa sećanja me vezuju za taj period. Deset godina kasnije ja sam sazreo, i oni su se promenili. Želim im sve najbolje. To je sve što mogu da kažem.

Šta pokazuju rejtinzi, jeste li ih dostojno nasledili?

‒ Nezahvalno je da ja o tome pričam. Ukratko, menadžment je zadovoljan i ja sam zadovoljan. Mira Adanja-Polak, koju izuzetno uvažavam i sa kojom se povremeno čujem, jednom mi je rekla: “Dragi Filipe, nemojte da mislite o rejtinzima, radite najbolje što možete.” Razumem šta je htela da poruči, ali važne su i te stvari. Naš program je aktuelan, uticajan i citiran. Naravno, uvek može bolje.

Kad već pominjemo citiranje, danima se prepričavalo onlajn uključenje Milana Gutovića u Jutarnji program…

‒ Lane Gutović je institucija, samim tim može da bira s kim će razgovarati. Čast mi je što je dva puta za godinu dana pristao da bude moj gost, prvi put dok smo snimali moju autorsku emisiju “Lično nezvanično”. Jedina smo televizijska ekipa koju je odveo u svoju vikendicu, na čemu mu i ovom prilikom zahvaljujem. Kada sam ga prvi put pozvao, javio mi se sa “gde si, Fićo”, mada se nikada ranije nismo sreli. Pretpostavljam da je pratio moj rad, što mi je kompliment sam po sebi.

Kako ste shvatili njegove reči da ste viđeni za “budžu”, odnosno direktora televizije?

‒ Nasmejao sam se, mada mi je i pre uključenja rekao: “Vidim da si napredovao od našeg poslednjeg susreta, ali šta će ti to, rođen si za funkciju”. Mislim da je lepa saradnja koju smo ostvarili, a ja sam se potrudio da ga maksimalno ispoštujem, učinila da opušteno komuniciramo. Njegova šala je na društvenim mrežama izazvala salvu komentara, ali naučio sam da me reči isfrustriranih, anonimnih ljudi ne dotiču. Problem je što i nekadašnje televizijske zvezde, besne što su izgubile uticaj, isto to čine. Nemam ništa protiv komentara “ne sviđa mi se kako radiš”, tim pre što sam čovek za koga ravnodušnost nije opcija. Ali, kad se neko mojom ličnošću bavi na prostački način, jedino što mogu da kažem je da to više govori o toj osobi nego o meni.

Znate li da su glavne odrednice koje se “guglaju” uz vaše ime: godina rođenja, porodica, obrazovanje, Vučić?

‒ Verujem da želite da prokomentarišem poslednju stavku. (smeh) U proteklih godinu dana napravio sam mnogo intervjua, i predsednik je razgovarao sa brojnim novinarima, ali ostalo je upamćeno: “Kome to mašete”. Mnogo ljudi je tada na mrežama tražilo snimak tog intervjua, pojavili su se i razni duhoviti skečevi. Intervju je bio drugačiji i zato su ga ljudi zapamtili, što meni i jeste cilj. Najlakše je pripremiti deset pitanja i pročitati ih. Hajde da pokušamo da razgovor bude živ, istovremeno pristojan i kredibilan.