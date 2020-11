Pevačica Katarina Grujić nekoliko puta javno je govorila o tome kako joj koleginice zavide, ogovaraju je i teže da postanu kao ona. Povod za to pre svega je njeno poreklo, jer kako ističe, Kaća je Beorađanka na šta je posebno ponosna.

‒ Konstantno su se tu pravile neke priče, oko nekih mojih koleginica. Zašto ta ljubomora, zavist, sujeta, okej, super, ja sam iz Beograda, a vi ste iz nekog manjeg grada ili sela. Zašto je problem da se dičiš mestom odakle si?! Da se dičiš da si došao iz manjeg mesta, ali si napravio veliku karijeru, da si imao veliki broj hitova i da se dičiš odakle si. Zato taj kompleks i tu ljubomoru ne podnosim. Ja da sam iz Kolašina, odakle je moj otac, da sam rođena tamo, ja bih se dičila time da sam iz Kolašina, ali ne bih se menjala posle tri meseca življenja u Beogradu. To me baš iznervira, jer ljudi su mnogo umislili i dali sebi previše za pravo – rekla je Kaća jednom prilikom.

Sada je ponovo progovorila o zavisti koleginica, koje joj pre svega zavide na emotivnom partneru.

– Ljubomorne su na moju sreću, zavide mi na partneru, ljubavi koju osećam, a neke me kopiraju šta god da uradim, obučem ili kakvu god frizuru da napravim. Evo, nedavno sam odsekla šiške i nije prošlo par dana sve su ih odsekle! Zbog toga ću sada morati da se ofarbam u crno i nadogradim je do dupeta, pa da vidimo da li će i one uraditi isto! – rekla je Katarina.

Mnogima se učinilo da je ovom izjavom za “Alo!” Katarina Grujić prozvala Editu, koja je pre samo par dana skratila šiške, a njeni fanovi oduševili su se ovom promenom. Da li će ovaj komentar dovesti do novog sukoba na estradnom nebu ostaje da vidimo? Kako su njih dve bliske prijateljice, nadamo se da će uspeti da izbegnu sukob i ostati u dobrim odnosima, a da Edita neće zameriti Kaći na britkom jeziku.