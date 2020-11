Od kada su vodeći svetski frizeri francuski bob proglasili frizurom godine, sve više žena razmišlja da promeni svoju frizuru i ošiša šiške. Šiške su definitivno detalj na kosi, koji pruža potpunu transformaciju, ali ujedno, zahtevaju mnogo strpljenja, stilizacije i uloženog truda. Pored toga veoma je važno da povedete računa i o teksturi svoje kose ukoliko želite da ošišate šiške.

Sve što treba da znate o šiškama

Šiške zahtevaju ozbiljan trud

Iako na “Instagram” fotografijama deluje da ih je jednostavno stilizovati i da zahtevaju svega pet minuta pažnje, šiške su izuzetno zahtevna frizura. One se moraju redovno skraćivati i svakodnevno stilizovati, što zahteva puno više vremena i truda, nego što se na prvi pogled čini.

Šiške – odluka na duže staze

Znate onu čuvenu – Kosa brzo raste! U tome neretko ima istine, ipak, ako odlučite da ošišate šiške, morate imati na umu da ste se odlučili na tu frizuru i to na duže staze, jer one neće izrasti za mesec ili dva. Potrebno je mnogo više vremena, da izrastu do željene dužine.

Kovrdžava kosa je poteškoća

Ukoliko želite ovu frizuru, a imate kovrdžavu kosu, biće vam potrebno mnogo više proizvoda za stilizaciju, ali i dobro uvežbana tehnika za ispravljanje šiški. Da biste savladali tehniku, neophodno je da zamolite frizera da vam pokaže kako do savršene frizure.

Curtain bangs – odličan početak

Ukoliko želite šiške, ali još niste sigurni da li ste na to spremni, ošišajte curtain bangs. Reč je o šiškama koje su duže, stepenasto ošišane i uokviruju lice. Važe za sjajnu frizuru, a ujedno su sjajan test, kroz koji će vam postati jasno da li ste spremni da ošišate šiške.