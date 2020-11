Pandemija korona virusa negativno je uticala na ceo svet, a njene posledice osetila je i glumica Ljiljana Jakšić. Naime, njen posao u Skadarliji sada je na čekanju, a ona se svim snagama bori da ostane pribaran, usled teškog materijalnog stanja u kome se nalazi. Njena preslatka ćerkica Darija jedina je radost i motiv, da glumica ne posustane.

– Ova situacija na sve skupa jako loše utiče, ne može biti dobro i u celoj priči je samo važno sačuvati psihu. Što se finansija tiče, to je grcanje i u ovim trenucima su mi se prijatelji pokazali i uspevamo da preživimo. Ali sve u svemu gledam da sačuvam psihu. Trenutno su problem ti računi koji se gomilaju, imam kredit za stan, tako da to prosto stoji danas i za sutra, a kako ću isplatiti, ne znam. Pitanje je sve. Pokušavam koliko god mogu da ne razmišljam na taj način, razmišljam o sutra, od nabavke do nabavke, sve misleći da će ovo proći. Aktivno razmišljam da smislim šta bih mogla drugo da radim, ali ne nalazim još uvek šta bi to moglo biti – iskreno priča Ljiljana u ispovesti za “Blic”.

Svojevrsna podrška stiže od njenih prijatelja. Sa druge strane, Darija je sada prvi razred, pa je misli i brigu usmerila i u tom smeru. Ipak, učeći sa ćerkicom i gledajući je kako odrasta, čini se da je sve nekako lakše.

Ljiljana Jakšić rođendan proslavlja u najlepšem društvu

Glumica posle izuzetno teškog i iscrpljujućeg perioda konačno ima razlog za slavlje. Ljiljana Jakšić rođendan je proslavila u društvu preslatke ćerkice, koja joj je zapevala rođendansku pesmicu.

– Evo upravo pravim tortu, ćerkica mi je još juče pevala: “Danas nam je divan dan, divan dan”, zvala me je i rodbina i čestitali su mi rođendan. Sada pravimo tortu u obliku srca, a onda ćemo da duvamo svećice – kaže glumica i dodaje, da ove godine za rođendan ima samo jednu želju.

– Moja rođendanska želja je da korone više nema, da svi budemo zdravi, da bude posla u Skadarliji i da svi budemo nasmejani i naravno zdravi i ja i moja Darija i svi vi!

Glumica proslavlja pedeset deveti rođendan i zajedno sa sedmogodišnjom ćerkicom, raduje se i veruje u neke lepše dane.