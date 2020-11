Larsa Pipen, nekadašnja najbolja drugarica Kim Kardašijan, konačno je javnosti otkrila zbog čega je stavila tačku na prijateljstvo sa rijaliti-zvezdom. Godinama su bile nerazdvojne, a ove godine odnosi između njih su naglo zahladneli, pa su se drugarice čak otpratile na društvenim mrežama. Larsa je konačno odlučila da javnosti otkrije pravu istinu.

‒ Mislim da Kanje ne veruje nikome ko dođe u kontakt sa Kim, pa sam osećala da ne smem da budem bliska sa njom, a bila sam vrlo bliska ‒ počela je priču supruga „NBA“ košarkaša Skotija Pipena.

‒ Kanje je doslovno isprao mozak celoj porodici da svi misle… Ne znam ni sama šta. Toliko priča o tome da sam ja ovakva i onakva, mislim da mi jednostavno nije verovao ‒ rekla je u podkastu „Hollywood Raw“.

Tom prilikom Larsa Pipen otkrila je da ju je Kanje pozivao da bude posrednik i „mirotvorac“ svaki put kada povredi Kim. Ipak, u jednom trenutku prevršio je svaku meru.

‒ Slušala sam ga. Govorila sam mu da ga volim, da je najbolji, da će se stvari popraviti. Ja sam bila osoba koju je zvao kada nije bio srećan zbog X, Y, Z stvari. I šta se dogodilo? Možda se sve dogodilo jer sam ga blokirala, više nisam mogla da razgovaram sa njim. Nisam mogla, iscrpeo me. Blokirala sam ga. To ga je očito razbesnelo. Tada su počele priče da sam ovakva i onakva. Svi su krenuli za njim. Ako se tako lako povodite, onda me baš briga za vas ‒ poručila je slavnoj porodici.

Razgovor je zaključila time da ne želi da bude problem u braku svoje prijateljice i da je ljubav koju je osećala prema njoj još prisutna.

‒ Volim te, bile smo najbolje prijateljice, prošle smo zajedno kroz sve. Nikada ne bih napravila nešto što bi ugrozilo naš odnos jer smo bile kao sestre, kao porodica. Ipak, ako moraš da me otpratiš sa društvenih mreža da bi ti kod kuće bilo bolje, u redu. Ako Kanje misli da je Kim bolje bez mene, onda neka bude bez mene. Sve je u redu, izgledam li kao da patim, kao da me boli? Dobro sam, preživeću. Da li me je povredilo? Jeste. Ipak, oko sebe imam dovoljno ljubavi, preživeću ‒ kaže nekadašnja najbolja drugarica Kim Kardašijan.