Biljana Tipsarević – Sin Noa najlepši poklon za deset godina braka!

Biljanu i Janka Tipsarevića često viđamo zajedno na fotografijama, ponekad im se pridruži i ćerka Emili, ali malog Nou, koji je na svet došao 22. maja, do sada nam nisu predstavili čak ni na društvenim mrežama. Zbog toga je ova priča svojevrsna ekskluziva. Na svom prvom zvaničnom fotografisanju Noa je potvrdio ono što njegova mama često govori, da je veoma dobra beba. Dok smo mi nastojali da što bolje iskoristimo njegovu strpljivost, a Emili uveravali da će doći vreme kada će želeti da pozira za naslovne strane, poznata kreatorka šalila se da će, na kraju, u novinama izgledati kao “Instagram mama”. Kad smo je pitali kakve su te mame, objasnila je:

‒ Mesec dana posle porođaja izlaze, rade, nemaju podočnjake, uvek su dobro raspoložene, frizura i šminka su im savršene, u jednoj ruci drže nasmejano dete, u drugoj mobilni… Slično je i na stranicama magazina. Iako na društvenim mrežama ne plasiram privatni život u svakom segmentu, već uglavnom predstavljam svoje modele, stiglo mi je mnogo pitanja kako sam smršala i kako mi polazi za rukom da radim, a tek sam se porodila.

Tada sam shvatila da devojke imaju pogrešnu percepciju, pa sam snimila “lajv” iz kuhinje u potpuno prirodnom izdanju, bez šminke, iscrpljena, sa viškom kilograma. Ženama sam rekla da sam neispavana kao one, da ne stižem da se svakog dana našminkam, da se mora imati u vidu da, ako je u tvom telu devet meseci raslo novo biće, ne možeš čim se porodiš da izgledaš kao pre trudnoće. Da bi mama dvoje male dece izgledala kao sa društvenih mreža, potrebna joj je armija dadilja.

Koliko ih vi imate?

‒ Imam divnu dadilju za bebu, a kad iz Novog Sada dođe u Beograd, mnogo mi pomaže i moja mama, bez koje ne bih mogla. Zahvaljujući njima stižem da uradim više stvari, ali se trudim da se dobro organizujem i da imam dovoljno energije za sve što želim. Jednostavno, nađete način da u glavi sve “posložite” i ubedite sebe da možete mnogo toga. Moja sestra nema nikakvu pomoć, ali je u ovom periodu posvećena isključivo deci i kući.

Svako organizuje život onako kako mu najviše odgovara ili, pak, kako mu okolnosti nameću. Smeta mi što živimo pod pritiskom da treba da dobro izgledamo, da ne zanemarimo posao, naravno ni muža, da nije u redu da deci pustimo crtani, već da treba da s njima radimo, da moramo da završimo domaće zadatke s njima, da… A hormoni se još nisu vratili na svoje. Doduše, svima nam je dosta problema, pa želimo da gledamo lepe slike, ali treba imati u vidu da su fotografije jedno, a realnost drugo. Ovo je vreme kada je najbitnije da je žena zdrava i dobra za svoju decu.

Na vašem “Insta-storiju” nedavno smo videli količinu suplemenata koja bi bila dovoljna za tri porodice.

‒ Možda je preterano reći da sam hipohondrična, ali kad je o zdravlju reč, vrlo sam oprezna. Kad uđete u našu kuhinju, ugledaćete ormar čiji sadržaj neodoljivo podseća na police u apoteci. I pre korone, čim bih čula za neku potencijalnu bolest pročitala bih sve dostupne tekstove o njoj i na srpskom i na engleskom. S druge strane, u našem kupatilu je kao u odlično opremljenoj parfimeriji. Da nisam krenula dizajnerskim putem, moj posao bi sigurno bio povezan sa bjuti-segmentom. Čak i Janko proteklih nekoliko godina koristi skoro istu količinu proizvoda za negu kao ja. Kolege se zafrkavaju kad zajedno idu na put, pa bace pogled u njegov neseser gde ima serum, losion, kremu za lice, vrat i predeo oko očiju, masku… Međutim, sve se to vidi na njemu.

Izlazite li lakše na kraj sa Noom nego sa Emili kad je bila beba?

‒ Ona je bila neuporedivo zahtevnija, a do treće godine nije imala običaj da prespava celu noć. Janko je u to vreme igrao tenis, pa je imao dobar izgovor zbog čega noću ne može da se više puta budi. (smeh) Srećni smo što Emili obožava brata, koga je oduvek želela, a kad je Noa stigao, odmah je rekla da bi volela još jednog. Veoma je nežna prema njemu. Nema ni traga ljubomori koja je karakteristična za taj uzrast, tim pre što je šest i po godina bila centar našeg sveta. No, i sada sam joj maksimalno posvećena, a čini mi se da je ona još više vezana za mene.

Svi koji su videli ove fotografije rekli su da Emili mnogo liči na Janka. Da li je i po ponašanju njegova “slika i prilika”?

‒ Celog života želela sam da imam ćerku kao što je moja sestra Jovana. Emili, po karakteru, najviše liči na nju. Možda to ima veze i s tim što njih dve rođendane slave sa pet dana razmaka. Mnogo pričamo sa Emili, ali ne gubimo iz vida da deca najviše uče posmatrajući roditelje. Za Nou još nema procena na koga liči, jer beba uvek liči na ‒ bebu. Budući da je meni Janko prelep, nemam ništa protiv da i on liči na njega.

Letos ste slavili desetogodišnjicu braka. Je l’ sve onako kako ste zamišljali tog 4. jula kada ste se venčali ili je bolje?

‒ Ništa nije kako sam zamišljala. (smeh) Naša svadba bila je fenomenalna. U svitanje mi je bilo žao što se sve završilo, pa sam pitala Janka: “Ljubavi, kada ćemo opet ovako?” Obećao je da ćemo sve ponoviti na desetogodišnjicu braka. Od početka se provlačila ideja o velikom slavlju za prvi jubilej, ali korona je osujetila plan. No, desilo se nešto mnogo lepše, a to je Noa…

