Nova Mis Bugarske je lepa Đulijana Butrakova. Na izboru najlepše devojke, koji je održan prethodnog vikenda, izabrana je lepotica koja ne prestaje da puni naslovne strane brojnih medija. Čini se da ove godine lepota nije tema koja se komentariše, već zanimanje zgodne Đulijane, koja je na dan izbora napunila 22 godine.

Female football referee Djuliana Butrakova won the prize Miss Bulgaria Globe 2020 in the day of her 22nd birthday. Well, our football it’s not too bad. 🙂 pic.twitter.com/M3t9SxDWar

— Teodor Borisov (@teoborisov) November 8, 2020