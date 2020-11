Glumac i reditelj Gordan Kičić ponosan je otac dve prelepe devojčice Sofije i Lee, a svoj privatni život trudi se da drži daleko od očiju javnosti. Gordan i njegova supruga Zorana trude se da ćerke, kao i sebe, zbog virusa korona ne izlažu bespotrebnom riziku, pa veći deo vremena provode kod kuće na okupu.

– Trudim se da se što manje krećem. Obavljam samo ono što je neophodno. dem tamo gde moram i viđam se samo s onim ljudima s kojima moram. Nije jednostavno, ali smatram da moramo da se čuvamo – rekao je Kičić u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1, u koju se uključio putem “Viber” poziva.

Glumac Gordan Kičić istakao je da je nekoliko godina radio na priči za film „Realna priča“ i seriju „Mama i tata se igraju rata“ i da je presrećan što je pronašla put do publike.

– Mnogo mi je drago da je ova mala ljudska priča stigla do tako velikog broja ljudi. Beležimo odličnu gledanost. Iako je priča komplikovana, razvod je u fokusu. Trudili smo se svi da ipak prevlada život, da posmatramo stvari iz pozitivnog, nekog lepšeg ugla. I kritike stručne javnosti su odlične. Nisam mogao bolje da poželim za ovu seriju, imamo udarni termin i sve se poklopilo – stvarno sam srećan – istakao je Kičić.

Kako je rekao, trudio se i da odnos sa detetom u seriji i filmu bude „romatičniji“ nego što u životu jeste.

– Ja sam i svojoj deci pričao takve priče. Izmišljao sam svašta, govorio im da sam bio profesionalni kopač rupa, na primer. Ti mali ljudi nas pomno gledaju, i mi smo im tokom velikog dela života najveći uzori. I mi sami u sebi prepoznajemo svoje roditelje. Treba decu zabaviti, barem dok su mali. Jedan od uzora bio mi je film „Život je lep“. U tom filmu otac sinu tokom celog filma govori da se sa Nemcima zapravo sve vreme igraju. To je želja da se život predstavi drugačijim, lepšim nego što jeste, to me je oduvek intrigiralo. I presrećan sam što u svom poslu za to imam priliku, mogu da se igram – zaključio je kroz osmeh glumac Gordan Kičić.