Gabrijela Spanik, koja je u regionu ostala upamćena po maestralnoj glumi u TV noveli “Zlobnica” otkrila je da neretko odgleda ostvarenja sa naših prostora, a jedan glumac posebno joj je zapao za oko.

Naime, atraktivna glumica, hrvatskog porekla, oduševljena je talentom Miloša Bikovića i rado gleda filmove mladog glumca.

– Odgledala sam nekoliko filmova u kojima Biković glumi i mogu vam reći da mi se baš dopada kako on to radi! Miloš je veoma zgodan i talentovan. Nadam se da ćemo jednog dana igrati zajedno u nekom filmu, to bih baš volela – istakla je glumačka legenda.

Ujedno, glumica je otkrila sve o navodima da će se uskoro pojaviti i u jednoj našoj seriji.

– Tačno je da sam dobila poziv da se pojavim u nekoliko epizoda jedne srpske serije, ali nisam prihvatila jer sam shvatila da je taj projekat nesiguran. Međutim, biće mi velika čast da zaigram u nekoj vašoj seriji ako mi uloga bude zanimljiva -otkriva za “Informer” Gabrijela Spanik.

Glumica, koja je ostala upamćena po ulogama sastara bliznakinja u seriji “Zlobnica”, 2004. godine posetila je Beograd i otkrila je kako se tada provela u srpskoj prestonici.

– Tretirali ste me kao kraljicu! U Srbiji sam se osećala zaštićeno i voljeno kao kod svoje kuće, nikad neću zaboraviti tu posetu. Zasad ne planiram da posetim Beograd, ali ništa nije nemoguće, sve se lako može promeniti – istakla je ona.

Kao i zvezda TV novela, i mi bismo uživali da latino zavodnicu i Miloša Bikovića vidimo u zajedničkom ostvarenju, koje bi na našim prostorima zasigurno oborilo sve rejtinge gledanosti.