Sestra Lidije Vukićević malo je poznata javnosti i mnogi ni ne znaju da naša uspešna glumica i ima rođenu sestru. Porodica joj je uvek na prvom mestu, pa pored sinova Andreja i Davida, Lidiji su ogromna podrška roditelji kao i ona. Najlepši deo svog detinjstva glumica je provera u rodnom Kraljevu, a najbolje društvo imala je u sestri.

– Sestra-imenica bez zamenice. Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu, hvala ti što me štitiš i činiš me jakom. Hvala što me teraš na smeh kad se mrštim, hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu.Hvala što si uvek tu. Volim te – napisala je Lidija na svom “Instagram” profilu i pokazala kako izgleda njena rođena sestra Marina.

I Marina kao i Lidija drži do sebe i voli da se sređuje i posećuje kozmetičke salone.

– Živim odlično. Ništa mi ne nedostaje. Ja u svemu vidim lepotu. I kad nemam, ja vidim da ću ukoro imati, pa mi bude lepo. Nisam skorojevićka, ne moram ništa. Ujedno sam i hedonista, volim lepo – priznala je Lidija Vukićević u intervjuu za magazin “Gloria”.

Još jedna stvar, pored porodice, bez koje glumica ne vidi smisao svog postojanja jeste i ljubav.

– Trenutno sam zaljubljena. Ne mogu da vam kažem ime, a ne bi vam ništa ni značilo. Tri godine smo zajedno. Reč je o mlađem muškarcu. Oni su danas dosta ozbiljniji od starijih. Današnje devojke nemaju mnogo toga da ponude muškarcima, jer su takve kakve jesu. Sve su iste. Pametni, mladi muškarci, traže ličnost i sadržaj. Ja nemam nikakav problem što sam u vezi sa mlađim – zaključila je izlaganje Lidija, koja godine broji jedino vinu.

