Saška Janković, pevačica koju je publika zavolela i upoznala tokom učešća u muzičkom takmičenju “Prvi glas Srbije”, otkrila da je da su se u njenom životu desile velike promene. Naime, poslednjih pet godina Saška je živela na relaciji Beč – Beograd. Iako u ovom gradu ima mnogo prijatelja, familije, kao i kolega, Saška je u Beč išla najviše zbog ljubavi. Emotivnu vezu sa muzičkim porducentom i kompozitorom Markom Nikolićem nije ekponirala u javnosti, ali su informacije o njihovom prekidu veoma brzo uznemirile fanove.

– Svako je nastavio svojim izborima i putem, naravno sporazumno. I to je to. Raskinuli smo veridbu i nismo više zajedno – iskreno je rekla za “Mondo” popularna Saška.

Informacija da je ponovo sama i da se njena veza sa Markom neće završiti brakom, prilično je rastužila brojne njene pratioce. Svi oni verovali su da je pronašla pravu ljubav i da je konačno srećna. Pevačica je iza sebe ostavila prilično bolan period života, u kom je ostala bez oba roditelja.

– Svi ljudi na ovom svetu teško podnose te stvari. Smatram da sam radom na sebi svih ovih godina postigla da živim sa tim. Ne može to da se dobro ili loše podnosi. To je teška, pa je teška stvar. Jednostavno, ne znam šta me sutra očekuje – iskreno je rekla pevačica.

