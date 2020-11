Milica Todorović o majčinstvu govori sa osmehom i mnogo ljubavi. Nedavno je proslavila 30. rođendan, a posle velikih ljubavi, kao i emotivnih lomova, Milica je sada sama. Sa bivšim partnerima je ostala u dobrim odnosima, a iskreno priznaje da bi volela da se u skorije vreme ostvari i u ulozi majke, al ne po svaku cenu. Brojne kolege i prijatelji poželeli su joj da što pre postane mama i da uživa u novom poglavlju života. Milica o tome ima jasan stav.

– Pomislim, naravno. To se najčešće dešava kada sednem na kafu ili piće sa prijateljima koji imaju iskustva u tim poljima. Kada se latimo teme braka i roditeljstva, često se zapitam da li sam možda zakasnila, međutim, brzo shvatim da ne postoji vreme za ljubav i decu – iskreno je rekla Milica u intervjuu za “Story” i dodala:

– Sve to nekako dođe samo po sebi i kad mu je vreme, odnosno kad nam sudbina to nameni. Ne kažem da bi trebalo da legnemo i da čekamo da nam se stvari dese same od sebe. Ali činjenica je, i verujem da će se svi složiti, da najveći deo posla obavi neka viša sila.

Dok Milica Todorović o majčinstvu ima jasan stav, njeni roditelji, jedva čekaju kada će na svet stići unuci. Kada je početkom godine uživala u skladnoj vezi sa glumcem Petrom Strugarom, Miličin otac priznao je da priželjkuje da njegova ćerka postane mama.

– Ja se samo nadam da ću postati deka ove godine. Ma jedva čekam unučiće. Siguran sam da joj neće biti problem da napravi trudničku pauzu u karijeri. Za dobrog pevača zapravo nema pauze – iskreno je priznao Miličin otac Milan Todorović.