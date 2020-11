Sigurno ste čuli izraz kako neke stvari nikada neće izaći iz mode – na primer „mala crna haljina“, lepi maniri ili uredan izgled. Ove, ali i mnoge druge stvari, ne definišu nas samo u domenu odeće, izgleda ili ponašanja već utiču i na to kako nas drugi ljudi vide ili kakav prvi utisak ostavljamo. Da li ste se nekad zapitali da li postoje neke okolnosti, situacije koje su uvek aktuelne, koje volimo od kako znamo za sebe, a za koje mislimo da nikada neće biti prevaziđene?

Odgovor je da, postoje! Čak i u trenucima kada je delovalo da će zavladati neki novi trend i baciti ih u zapećak, aktivnosti sa ove liste održale su se na površini i ostale nam omiljene. Da li ste saglasni sa odabranima, ili biste možda dodali neku novu?

Odlazak na koncerte

Muzika se nekada davno u najkvalitetnijoj verziji mogla slušati samo na koncertima, zato što su snimci bili retki i često nekvalitetni. Sa pojavom savremenih tehnologija, surround sistema zvučnika i drugih inovacija, možete uživati u savršenom zvuku omiljenih izvođača u bilo kom trenutku, u udobnosti svog doma. Tako da i u ovim danima kada smo svi kod kuće možemo da uživamo u brojnim „live“ izvođenjima na različitim digitalnim kanalima. Koncerti su ostali neprikosnoveni i pružaju užitak čak i kada ih pratimo iz svoje dnevne sobe.

Čitanje knjiga

Razvoj tehnologije učinio je da skoro u potpunosti zaboravimo na pisanje rukom i brzo naučimo slepo kucanje. Ipak, bez obzira na masovnu pojavu PDF formata knjiga, elektronskih spravica specijalizovanih za čitanje ovakvih formata, i drugih inovacija, čovečanstvo nije prestalo da čita knjige. I ne samo to – postoje i dalje bestseleri koji dominiraju knjižarama, a knjige su među omiljenim idejama za poklone za sve uzraste i generacije. Da li je ovo slučaj zato što na Kindle-u ne možete da upišete komentare sa strane i napišete emotivnu posvetu, ili zato što volimo osećaj okretanja stranica – na to nemamo odgovor, ali znamo da je ovo još jedna aktivnost koja deluje kao da je otporna na zub vremena. Uz šolju omiljene sveže mlevene kafe, čitanje knjiga može u stvari da postane i naša najomiljenija aktivnost.

Ispijanje prave, sveže mlevene domaće kafe

Kafa je, od kako je počela da bude široko rasprostranjena, postala omiljeni napitak u skoro svim delovima planete. Kreativnosti u načinima njene pripreme nije manjkalo, a različiti ukusi učinili su svoje, pa je tako došlo do stvaranja bezbroj vrsta – od jakog i kratkog espresa, preko hedonističke moke, pa sve do filter kafe, sve su našle svoj put do onih kojima je dan nezaobilazno uokviren šoljicama.

Iako se u jednom trenutku činilo da će se tradicionalan način spremanja kafe, koji se u Srbiji neguje od kako možemo da se setimo, povući pred „navalom“ modernih varijanti – to se nije desilo. Prava, sveže mlevena kafa, koja se meri punom kašikom i zakuvava u džezvi, dok njen dobro poznati miris ispunjava čitavu prostoriju, i dalje je jedini izbor mnogih. Da, isprobavamo i druge ukuse, ali nijedan se ne može meriti sa užitkom koji pruža bogata pena, savršena aroma, karakterističan pun ukus i omamljujući miris one sveže mlevene. Čak i dok čitate ovaj tekst i sklopite oči na trenutak, probajte da vratite film unazad na vreme kada ste prvi put postali svesni mirisa i ukusa tog crnog, jakog napitka. Bez obzira na to da li je reč o trenucima kada ste samo gledali baku, tetku, komšije ili roditelje dok ispijaju sveže mlevenu kafu, ili je vi prvi put srknuli, osećaj je baš taj – kao da je ona oduvek tu, neizostavni napitak na listi svakog doma. Savršena, potpuna aroma u kombinaciji sa mirisom koji ispunjava, svakodnevno nas podseća da sitna zadovoljstva čine život lepšim, a trenutke druženja zabavnijim.

Mala, crna haljina će uvek biti – mala, crna haljina. Rešenje uvek pri ruci za sve prilike, uvek aktuelna. Poruke lične prirode, upućene dragim i posebnim ljudima, ispisane na stranicama poklonjenih knjiga, biće uvek „in“. Zvuci omiljenog benda, nemaju alternativu. A karakterističan miris i pun ukus sveže mlevene kafe… Recimo ovako… Generacije su odrastale uz to, generacije će i odrastati. Jer, ona nikada ne izlazi iz mode – još uvek je samo jedna: sveža, mlevena, domaća, nezamenjiva kafa.