Glumica Marija Bergam, koja je u javnosti postala omiljena posle uloge u seriji “Senek nad Balkanom” nedavno se našla u centru medijske pažnje. Naime, danima se pisalo o njenom razvodu od supruga i kolege Raše Bukvića.

Marija je napise o razvodu kratko prokomentarisala za magazin “Gloria”.

– Ne mogu da verujem da su se svi zakačili za tu priču. Hvala na interesovanju, ali zaista ne bih da pričam o tome. Ne vidim zbog čega bi nekog zanimao privatni život glumaca – rekla je ona.

View this post on Instagram A post shared by Marija Bergam Official Page (@marijabergamofficial) on Jul 22, 2020 at 12:02am PDT

A sada se glumica, posle pomenutih napisa i prvi put pojavila javno. Gostovala je u emisiji “Kec na jedanaest”. Prilikom ovog gostovanja, Marija Bergam razvod nije komentarisala, a razgovor se fokusirao na njene uloge i nove poslovne poduhvate.

– Možda je neskromno to reći, ali ja zaista osećam da od publike imam poštovanje, uprkos tim slobodnim scenama u seriji o kojima se najviše pričalo. I ovde u Srbiji i u regionu osećam da je tako. Nisu svi slobodni da mi priđu, ali stičem utisak da mnogi osećaju da su mi bliski, da se znamo. To je mnogo lepo i presrećna sam što sam svojom glumom to probudila u ljudima – prokomentarisala je glumica svoj uspeh u seriji “Senke nad Balkanom”, a ujedno se osvrnula i na svoju novu ulogu.

– Reč je o seriji „12 reči“ i partner mi je Miloš Pejović. Zabavno je to što mi sada glumi muža, a u seriji „Budva na pjenu od mora“ mi je bio dečko. Ovo je kriminalistička serija, ali ne kao one koje smo navikli da gledamo, jer su ovde u fokusu advokati. Ja igram bivšu manekenku koja je u najsrećnijem braku na svetu, ima dva sina i obožava svog muža, ali, saznaje da je on u vezi sa kriminalom. Kada „padne“ ona preuzima veliku žrtvu kako bi ga spasila – otkrila je Marija Bergam.

View this post on Instagram A post shared by Marija Bergam Official Page (@marijabergamofficial) on Feb 4, 2020 at 12:37am PST

– Mnogo sam se radovala ovom projektu kako me ljudi ne bi više povezivali samo sa „Senkama“ koje naravno obožavam, ali radovala sam se da se okušam i u drugim ulogama, drugačijim.

Marija Bergam razvod, ili napise o njemu, rešičla je da ostavi iza sebe, a svoju energiju usmerila je na posao i nove uloge, kojima se istinski raduje.