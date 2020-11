Jedna od trenutno najvoljenijih glumica, Jana Milić Ilić oprobala se po prvi put u ulozi negativca i trenutno ima veoma zapaženu ulogu u seriji “Jugoslovenka”. Ipak, ona ističe da njena junakinja, iako ponekad beskrupulozna izuzetno posvećena majčinstvu.

– Budući da sam do sada tumačila uglavnom pozitivne junake, svi koji me poznaju mislili su da negativca nikako neću moći da iznesem. S druge strane, osećala sam da to mogu i ulogom Milice sam ih razuverila. Priželjkivala sam ovakvu rolu i, iskrena da budem, izmaštala sam je mnogo pre nego što sam je dobila. Milica Ristić je žena koja sve čini zbog sreće svoje dece i časti porodice. Nažalost, sredstva do tog cilja nisu joj uvek ispravna. Vrlo dobro poznajem osobe poput nje, koje isijavaju snobizmom, uobraženošću i nadmenošću bez pokrića i baš tu sam pronašla materijal za građenje lika. – otkrila je Jana ponešto o svojoj novoj ulozi.

– Sve od sebe je dala da vaspita sina i ćerku, ali je stvorila svoje kopije s kojima ne može da izađe na kraj. Međutim, ne bih joj ja davala toliko zasluge niti krivice, iako se često u našem narodu može čuti rečenica “Tako te je majka vaspitala” i niko ne spominje oca, koji je ovde i te kako važan. Dimitrije Ristić je loš čovek i neko na koga se ne treba ugledati, samim tim su i drugi članovi njegove porodice nesrećni, iskvareni i nose mračne tajne. – istakla je Jana, a potom otkrila, kako je roditeljstvo za nju veoma zahtevan zadatak.

– Sigurno da jeste vrlo zahtevan, međutim kada pogledam Đorđa, shvatim da sam na dobrom putu. Suprug i ja mnogo radumo s njim, divno je, poslušno i vaspitano dete, željno znanja koje umesto za telefonima i video-igricama čezne za igranjem u prirodi i sa životinjama. Još uvek je vrlo mali, ima samo šest godina. Nije još krenuo ni u predškolsko i u neku ruku je pod staklenim zvonom, stoga pomalo strahujem kako će izgledati njegov prvi, ozbiljniji susret sa okrutnim svetom.

Jana i njen suprug Miša Ilić veoma su složni kada je vaspitanje sina Đorđa u pitanju. Ipak, Jana otkriva da je ona strožiji roditelj.

– Možda sam malo stroža, ali uvek s razlogom, nikad zato što sam nervozna ili umorna. Zapravo, dosta mu toga dopuštam, ali sam ga naučila da postoji granica preko koje ne sme da ide. Dovoljno mu je da me pogleda ili da malo povisim ton da obustavi sve što radi (smeh). Suprug i ja imamo taj problem što smo iz slične branše, on je izvršni producent, ja glumica te se najčešće dešava da smo u isto vreme van kuće. S obzirom na to da nam je Đorđevo odgajanje na prvom mestu, stalno smo u nekim pregovorima, kad ko može da izađe, kad i ko odlazi po njega u vrtić. Jednom rečju, svaki dan nam je prava žurka. – kaže glumica kroz osmeh.

Jana se osvrnula i na uzbudljiv početak ljubavi sa svojim suprugom. Njihova ljubav započela je u liftu, a Jana Milić Ilić ističe da su zajedno sazrevali i odrasli, kroz brak.

– Dokazano je da život nije film niti bajka. Istina je da se među nama sve nekako brzo odvijalo, ali samim tim je ostalo dosta prostora da se kasnije kroz brak upoznamo. Zajedno smo sazrevali, susretali se sa izazovima i odolevali im. Neminovno je da su nas brojni spoljašnji faktori, kao i uloga roditelja, promenili, sve je to uticalo na nas i na ljubav, stoga je nemoguće da očekujemo da ona izgleda kao na početku ili kao u filmovima ili knjigama, jer je zapravo neprestana borba – rekla je za magazin “Story” i otkrila je da bi za brak bilo vredno boriti se, ako dođe do krize.

– Ako ljubav i volja među partnerima i dalje postoje, treba da urade sve. Najlakše je okrenuti se i otići. Ljudi najčešće zaboravljaju da su se venčali da im bude lepo, da ujutru kada ustanu, jedno drugome vraćaju osmeh na lice. Sve češće im, međutim, postaje mučno da se s posla vrate kući. Mislim da nikada ni iz kog razloga ne bih mogla to da trpim, niti bih dozvolila da u borbi za opstanak braka izgubim sebe.