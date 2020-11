Haris i Melina Džinović od kako je nastupila pandemija virus korona žive povučeno i uglavnom su kod kuće. Pevač ne želi da rizikuje opasnost od korone, pa već dva meseca odbija svaki poziv da nastupa. Uglavnom je sa porodicom, a njegova žena Melina otkriva šta se dešava i zašto se Džinović povukao u ilegalu.

– Iskreno da vam kažem, kod nas se ništa ne dešava, Hari ne radi, pa smo se usredsredili na sređivanje naše nove kuće. Tu ima hiljadu detalja i sitnica, a sada imamo dovoljno vremena da sve sredimo po našim željama. Eto toliko nas prozivaju svi za tu kuću i slikaju je stalno, ali završićemo je kada mi budemo želeli – iskrena je Melina za “Star”.

I dok većina pevača potvrđuje da je na estradi zavladala prava kriza, Haris uprkos tome ne želi da rizikuje zdravlje i prihvata nastupe po svaku cenu. Melina je priznala i kakva je situacija u modnom svetu.

– Moje haljine se prodaju svuda po svetu u 64 butika, ali sad je haos svuda, kriza je. Nema više svečanosti, raskošnih veselja, gala večera na kojima bi moje haljine zasijale u punom sjaju. Ni ’Eli Sab’ ništa ne prodaje, sve je stalo. Ne kukam, znam da će moda da se vrati u život, ali ko zna kad! Trebalo je da se održi Nedelja mode online, ali to ipak nije uspelo, nije to to. Šta da kažem osim da je poslednjih meseci trenerka glavni odevni predmet i pravi hit. Niko se više ne sređuje, masovno se radi od kuće, pa ljudi i nemaju potrebu za kupovinom garderobe, posebno ove ekskluzivne. Ali dobro proći će sve ovo, nisam depresivna osoba, samo sam realna i mislim da do leta neće proći kriza – kaže optimistična Melina Džinović.