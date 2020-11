Projekat “Zvezde pevaju zvezde” Radija S polako ulazi u svoju završnicu. Tema ovog puta su legendarne ’90-te prepune hitova i raznih sećanja, a posle Marka Luisa, Magla benda i Lene Kovačević, red je došao na Anu Stanić.

Jedan od najvećih hitova iz tog perioda „Tek je 12 sati“ Ana je obradila i svakako donela jedan novi zvuk i energiju koja će biti interesantna publici.

Gostujući na Radiju S Ana je otkrila da je ona prvi put kada je čula ovu pesmu bila potpuno opčinjena sa njom:

– Ne sećam se koji sam tačno razred srednje škole bila, ali kada sam je prvi put čula, kao da sam dobila injekciju, potpuno sam poludela za pesmom – bila je iskrena Ana.

Ana je sa slušaocima Radija S podelila i jednu malu zanimljivost iz svog privatnog života, reč je o ritualu koji ima pred svaki nastup, a to je da nastupa u istom vešu.

– Više ne nastupam, to je bilo ranije, ali one stoje tu. Gaćice su crvene I imaju srce preko čipke. Kada ti puknu gaće baciš ih, čarape takođe baciš. One nisu pukle, neverovatan kvalitet, verovali Ili ne. Njima ništa ne fali. Možda je to srculence malo izbledelo. Toliko se priča o njima, da ću ja da uzmem da ih slikam I okačim na Instagram – ispričala je Ana.